Del Van Dyke al Chevron: estos son los estilos de barba que arrasan esta primavera y así podrás lucirla impecable

Las barbas llegaron, se instalaron y se quedaron entre nosotros. Los rostros rasurados han ido desapareciendo bajo bigotes, pelo abundante o pelusilla de dos o tres días. Y es que la barba, además de tapar manchas y cicatrices, añade un plus de atractivo a quien la lleva. Hay infinidad de tipos y estilos para que no nos aburramos del corte de siempre. Solo con observar los perfiles de Instagram de influencers, deportistas de moda o estrellas de cine, sabremos cuáles son las tendencias que llegan este 2022. Y son varias. ¿Apuntas?

En 20deCompras hemos rastreado los tres estilos de barba que ya son tendencia esta primavera para aquellos más atrevidos, pero también para los clásicos que se resisten a los cambios. Si buscas ideas, sigue leyendo y descubrirás cuál de ellas se adapta mejor a tus facciones a tu estilo o a tu forma de vida.

Barba estilo Chevron

Está de moda desde hace poco, pero promete quedarse. Este tipo de barba acentúa la densidad del bigote y lo coloca como protagonista dándole más espesor, acompañado de una barba de tres días. Si buscas un look como el de Henry Cavill, este kit de Amazon que incluye tijeras, sérum, crema y cepillo hará que que quede espectacular.

Los ingredientes naturales estimulan las células de la piel y reducen la caída de cabello. Amazon

Barba de tres días

Corta y perfectamente cuidada, este estilo de barba es un clásico muy versátil y fácil de conseguir. Solo es necesario pasar una maquinilla al 0 o al 1. La barba subble (o de tres días) es perfecta para aquellos hombres que buscan un aspecto casual y elegante, al estilo Chris Hemsworth o Justin Timerlake. Con esta recortadora inalámbrica de King C. de Gillette podrás pulirla con precisión y facilidad, por eso es una de las más vendidas de Amazon.

Una de las recortadoras de barba más valoradas de Amazon es de Gillette. Amazon

Estilo Van Dyke

Creada por el pintor del siglo XVII Anthony Van Dyke. Combina una perilla con el bigote, pero eliminando el vello de las mejillas con lo que no llegan a unirse. Es ideal para rostros redondos u ovalados. Para conseguirla solo hay que dejar una barba completa y retocarla hasta conseguir el efecto deseado. David Beckham lo consigue y así lo ha mostrado en la glamurosa boda de su hijo Brooklyn.

