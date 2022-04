American Crew, una de las mejores líneas para el cuidado de la piel masculina, al alcance de todos

La marca American Crew es líder en el cuidado masculino desde que nació hace 27 años para revolucionar el sector del aseo personal para el hombre, pero no solo en gamas de peluquería, sino en cosméticos que una persona puede adquirir para su uso diario. Y es que, la firma posee productos para el cabello, para la barba o, incluso, para el cuidado corporal. Ha dado durante estos años, por tanto, un salto desde las peluquerías hasta las casas de todos los hombres que quieran lo mejor para su piel. No es de extrañar el éxito, ya que la marca fue creada por y para hombres, con el fin de conocer las características específicas que estos tienen. David Raccuglia, el hombre que estuvo detrás de la creación de la marca, la construyó sobre tres pilares: fiabilidad, confianza y estilo clásico.

Si eres de las personas que ya conoce la firma o que la ha usado gracias a su peluquería, te gustará saber que Amazon tiene un gran catálogo de la marca disponible y, además, muchos de sus productos están ahora rebajados. Por lo que podrás tener en tu hogar una de las mejores en cosmética de hombre y decir aquello de: “Yo uso productos de peluquería en casa”. Por ejemplo, una de las facetas por las que es famosa American Crew es por su cuidado especial de la barba y un aspecto importante en relación a ella es mantenerla limpia. Por eso, esta espuma limpiadora es un gran producto que elimina los residuos, desodoriza la barba y la deja limpia, suave y acondicionada.

Pero no es suficiente con tenerla limpia, también hay que mantenerla arreglada. Y, para esto, pueden ayudarnos unos aceites que acondicionan y mantienen la barba hidratada y cuidada. Como el sérum de American Crew que está ahora casi a mitad de precio en Amazon.

¡No olvides el resto de la cara!

Y aunque la barba es una parte importante de la cara, no debes olvidar cuidar el resto. El bálsamo facial de American Crew contiene ingredientes que combaten los signos del envejecimiento. Y es que, como firma la marca: “Los hombres y sus estilistas cuentan con nosotros para obtener lo último y lo mejor en productos para el cabello, el cuerpo, el afeitado y el peinado. Y durante más de 20 años, lo hemos cumplido”.

Hay veces que es mejor cortar

El césped en primavera, hay veces que es mejor cortarlo para que nazca sano y verde. Lo mismo pasa con la barba, si la tienes dañada, puedes afeitarla y volver a empezar, para cuidarla desde cero con los productos de American Crew.

