Cómo aplicar correctamente el contorno de ojos con efecto hielo de L'Oreal Men Expert y lograr una mirada descansada

El contorno de los ojos es la zona más delicada del rostro. La piel es muy fina y pierde antes el colágeno, por lo que, en seguida, se notan los efectos del estrés, la contaminación o de una mala noche de sueño. Las bolsas y las ojeras nos delatan. Y no solo a las mujeres, cada vez más hombres deciden apostar por productos eficaces para prevenir o revertir las consecuencias del envejecimiento bajo los ojos y en el rostro. Puede que ellos llegasen más tarde al mundo de la cosmética, pero cada vez están más convencidos de los beneficios del cuidado de la piel.

Por eso, el mundo de la belleza masculina vive una verdadera explosión de productos especializados en la piel de los hombres que incluyen antioxidantes y refuerzan la barrera de las defensas para corregir algunos de los sus puntos débiles. Si buscas una rutina facial efectiva debes utilizar productos de calidad, con una textura ligera y que se absorban fácilmente. En 20deCompras hemos encontrado rebajado en Amazon uno de los contornos de ojos más vendidos. Seguro que has oído hablar de él. Se trata del Hydra Energetic de L’Oreal Men Expert con efecto hielo que reduce las bolsas y las ojeras y deja una sensación refrescante muy agradable. Es un básico del cuidado facial y ahora puedes conseguirlo por poco más de 6 euros.

Este producto con efecto hielo reduce visiblemente las ojeras y las bolsas. Amazon

Un truco para aprovechar todos los beneficios de este contorno de ojos en formato roll-on es aplicarlo mañana y noche mediante un masaje drenante con la ayuda de su bolita metálica. La fórmula está enriquecida con vitamina Cg, pro b5 y guaraná que además de hidratar, reducen visiblemente el color oscuro de las ojeras.

Una rutina facial completa en tres pasos

La gama Hydra Energetic de L'Oreal Men Expert incluye otros dos productos destinados a combatir los signos de la fatiga que se suman a este efectivo contorno de ojos: el limpiador facial y la crema antifatiga, una de las mejor valoradas en Amazon con casi cinco estrellas y más de 3.800 comentarios. Los tres productos juntos completan una rutina básica y efectiva. La mejor forma de llevarla a cabo es retirar las impurezas con el gel limpiador, para después aplicar la crema y el contorno de ojos. Es aconsejable repetir este proceso por la mañana y antes de acostarnos.

Esta crema hidratante es la más valorada de Amazon. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.