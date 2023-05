Durante el embarazo es muy importante tener especial cuidado en la piel para evitar problemas o marcas como las estrías. Por eso, es tan importante aplicar durante todo el embarazo cremas hidratantes y bálsamos apropiados sobre las zonas con mayor probabilidad de aparición de las estrías, pero dejando a un lado los complejos. Los especialistas aconsejan aplicar crema una o dos veces al día, después de la ducha, haciendo hincapié en la tripa, los pechos y en los muslos de las piernas. Esta debe de ser muy hidratante, pero ¿hace falta utilizar una que sea antiestrías? Con una buena crema hidratante no haría falta, pero, si usamos una antiestrías debemos tener cuidado de los ingredientes.

Estos deben ser de origen vegetal y no llevar en la composición químicos que puedan afectar al embarazo. En este sentido, la crema que toda madre está buscando se ha hecho viral, es de la marca Weleda y se trata de un bálsamo para masajes cien por cien natural. Ciertos ingredientes de algunas cremas antiestrías del mercado pueden no ser cien por cien recomendables para las mujeres embarazadas. Pero, esta crema al ser natural no tiene ninguna contraindicación, además, no interfiere tampoco con las ecografías durante el embarazo ni con la lactancia después. Este video del ecommerce (@druni_perfumerias) deja bien claro los motivos por los que se ha hecho viral.

No es de extrañar, por tanto, que se haya viralizado en redes sociales con cientos de madres que ya la han probado. Pero, cuánto cuesta y dónde podemos comprarla. La verdad es que está al alcance de la mano porque puede ser tuya por solo 20 euros en Druni. Este bálsamo para masaje y para combatir las estrías permite aportar elasticidad a la piel, evitando la aparición de estrías y reduciendo las que ya haya. Posee una textura rápida de aplicar y perfecta para masajes, además, se absorbe muy rápido.

Mum, de Weleda. Druni

Por qué las embarazadas eligen Weleda ⁣

Recuerda que son muchos los motivos por los que las embarazadas eligen este bálsamo para masajes:

- Los ingredientes que utiliza son cien por cien naturales.

- Su absorción es muy rápida.

- Previene la aparición de las estrías y mejora la apariencia de las existentes.

- Deja la piel más tersa y flexible.

- No interfiere con las ecografías que se realizan durante el embarazo las mujeres. Ni tampoco con la posterior lactancia.

- Es de fácil aplicación.

