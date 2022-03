Fuera complejos: combate las estrías con los mejores aceites corporales o lúcelas con orgullo

Todas las personas soñamos con tener la piel sana, reluciente y sin marcas, aunque todas tenemos imperfecciones en alguna parte de nuestro cuerpo y, cada vez más, se exhiben con orgullo y sin complejos, porque, como publicó la modelo Chrissy Teigen en Twitter hace unos años: "son suaves y es bonito el dibujo que forman en la piel". Las estrías son una forma que el cuerpo encuentra para informarnos de que ha cambiado o está cambiando. No obstante, también eres libre de que no te gusten.

Estas líneas irregulares rojizas u oscuras, que se pintan sobre el lienzo de nuestra piel, pueden volverse blancas con el tiempo cuando cicatrizan y son habituales en muslos, pecho o, incluso, en la tripa, como muestra de que nuestra piel se ha estirado. Por eso, son tan comunes durante el embarazo y no es de extrañar, entonces, que las mujeres utilicen aceites en este momento de su vida para prevenir las líneas del cuerpo que pueden generar complejos.

Si eres de las personas a las que no le gustan las marcas sobre su cuerpo y quiere prevenir su aparición o combatirlas, el aceite de Bio-Oil es uno de los cosméticos más eficaces contra ellas. Solo hay que ver la cantidad de valoraciones que tiene en la plataforma de Amazon. 5.200 personas lo valorado positivamente, ya que el 80 % de los usuarios que ya lo han probado le otorgan a este producto la máxima puntuación. Bio Oil es ideal para el cuidado de la piel, porque mejora el aspecto de las estrías, cicatrices y manchas. Además, reduce los efectos de la deshidratación y del envejecimiento cutáneo. Por otra parte, la marca lo recomienda por su efectividad para la prevención de estrías durante el embarazo, la pubertad o ante episodios de pérdida de peso.

Ayuda a complementar los aceites naturales de la piel. Amazon

Recupera la elasticidad de la piel

Otro de los cosméticos que arrasa en el ecommerce para combatir las estrías es la crema de Trofolastín con una eficacia clínicamente probada, que reduce su formación hasta un 89%, además, combate la flacidez y recupera la elasticidad de la piel. El tratamiento es fácil: aplicar dos veces al día sobre la zona a tratar y esperar a que su acción regeneradora haga efecto.

Aplicar dos veces al día en la zona a tratar. Amazon

Por último, desde 20deCompras te recomendamos también un aceite cuya fórmula es orgánica con ingredientes naturales. Tu piel quedará suave e hidratada después de un masaje con este aceite que reducirá visiblemente la aparición de estrías.

Ideal para masajes. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

¡Que no se te olvide! Si eres Amazon Prime puedes disfrutar de envíos gratuitos en casi todo el catálogo de la plataforma. Si todavía no has descubierto las ventajas de pertenecer a este club, ahora tienes un periodo de prueba gratuito de 30 días.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.