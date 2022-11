"Un virus que nunca habíamos visto antes": así se fusionan la gripe y un pariente cercano del sarampión

Haney et al. / Nature Microbiology

Un grupo de investigadores ha conseguido recientemente documentar un fenómeno inaudito: la fusión de dos virus, el de la gripe y el respiratorio sicitial (perteneciente a la familia de los paramixovirus, a la que pertenecen otros como el del sarampión o la parotiditis), que ha dado lugar a un nuevo virus híbrido.

Un secuestro vírico

Tal y como explican en el medio especializado Nature microbiology, la competición entre las distintas especies víricas ya había podido observarse y estudiarse en detalle. Este nuevo trabajo, no obstante, representa una inusual oportunidad de observar un virus asimilando a otro en pos de su propio beneficio.

Como recoge el portal de noticias científicas Science Alert, hasta ahora no se había descrito un virus híbrido de esta clase: dos virus de familias completamente diferentes combinando sus genomas y proteínas externas.

Bajo el microscopio, el virus se asemeja a la pata de un gecko (un tipo de lagarto), en la que la pierna estaría formada por el virus gripal y los dedos por el virus respiratorio sincitial.

Ventajas evolutivas

El descubrimiento se produjo en el contexto de un experimento de laboratorio diseñado para analizar interacciones entre virus durante los procesos infecciosos con el fin de entender mejor los resultados clínicos, el comportamiento de los patógenos y la transmisión.

Así, expusieron cultivos de células pulmonares a ambos virus, así como otros a cada uno de ellos individualmente para que sirvieran como grupos de control. En el caso de los cultivos que habían sido expuestos a ambos virus, los investigadores encontraron mediante técnicas de microscopía estructuras filamentosas compatibles con un híbrido de ambas partículas víricas

Además, cuando los virus se unen, el virus de la gripe logra infectar más células y al mismo tiempo se camufla del sistema inmune mostrando en su superficie las proteínas del virus sincitial. Esto le confiere una ventaja evolutiva de cara a su supervivencia, y también le permite infectar más células de las que podría por sí solo, provocando infecciones más graves.

Referencias

Haney, J., Vijayakrishnan, S., Streetley, J. et al. Coinfection by influenza A virus and respiratory syncytial virus produces hybrid virus particles. Nat Microbiol 7, 1879–1890 (2022). https://doi.org/10.1038/s41564-022-01242-5