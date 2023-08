Un tratamiento a base de ondas de sonido podría ser efectivo contra la adicción a la cocaína

La cocaína es una de las sustancias con mayor poder adictivo conocido, y las personas que padecen un trastorno de esta clase a menudo necesitan ayuda profesional para poder tratarlo. Frecuentemente, esto significa intervenciones extensivas sobre el estilo de vida o incluso el uso de fármacos.

Ultrasonidos concentrados

Ahora, una serie de revolucionarios ensayos clínicos podrían ofrecer una alternativa menos invasiva: un tratamiento a base de ondas de sonido. La investigación pionera cuenta con financiación de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos y ya ha alcanzado la fase dos, la penúltima antes de que pueda aprobarse para su aplicación clínica, lo que significa que ya se está probando con seres humanos.

Tal como explica el portal de noticias sobre ciencia EurekAlert!, la estrategia consiste en el uso de ultrasonido enfocado de baja intensidad para 'reprogramar' las células cerebrales de manera que se reduzca el deseo de consumir cocaína. Específicamente, los ultrasonidos se concentran en una región cerebral llamada ínsula, que se cree que desempeña un rol crítico en múltiples formas de adicción.

De hecho, se cree que si esta experiencia resulta exitosa el mismo método podría emplearse para tratar en general cualquier tipo de trastorno adictivo.

'Masaje' en el cerebro

Así, explica el medio, las ondas de sonido 'masajean' las células de la ínsula, lo que se espera que produzca una serie de cambios químicos capaces de reducir los impulsos por consumir cocaína. En esta línea, se han registrado casos de pacientes con lesiones en la ínsula que han podido abandonar otras aducciones como el tabaquismo más fácilmente que la mayoría de las personas.

Habrá que esperar a los resultados del ensayo para conocer con detalle la eficacia del enfoque y su perfil exacto de seguridad. Por el momento, los investigadores se encuentran tratando de reclutar individuos de 18 o más años de edad que hayan recibido un diagnóstico de trastorno por uso de cocaína y que no estén tratando de abandonar el consumo de la sustancia.

