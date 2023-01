Un neurólogo desvela las 7 regalas que debes seguir para potenciar la memoria y combatir la demencia

Actualmente, más de 50 millones de personas en todo el mundo viven con alzhéimer u otras formas de demencia, y sólo se espera que en las próximas décadas esa cifra aumente. Por ello, es importante poner en marcha todas las medidas preventivas que estén a nuestro alcance para poder reducir el avance de esta enfermedad en la medida de lo posible.

En base a la evidencia de que disponemos, algunas de las estrategias más prometedoras con las que contamos pasan por ciertos factores del estilo de vida que afectan al cerebro y que tienen un gran impacto en nuestras capacidades cognitivas y en el buen estado de salud de nuestro sistema nervioso.

Así lo expone el neurólogo Marc Milsten en el medio generalista estadounidense CNBC, en un artículo en el que detalla siete medidas que, afirma, él mismo sigue para mantener su cerebro en sus mejores condiciones y mantener a raya la demencia.

1. Vigila la hipertensión y el colesterol

Las patologías cardiovasculares pueden afectar seriamente a los niveles de oxígeno que recibe el cerebro, lo que a su vez puede provocar graves daños en el tejido nervioso. Por ello, controlar los dos principales factores de riesgo de este tipo de problemas, que son los niveles demasiado altos de colesterol y la hipertensión, puede ser fundamental para el cuidado del cerebro.

2. Controla los niveles de azúcar

El azúcar en la sangre es la principal fuente de energía del cerebro. Si no hay suficiente, el sistema nervioso no puede funcionar correctamente; si hay demasiada, podemos acabar destruyendo vasos sanguíneos y tejido nervioso, lo que lleva a envejecimiento prematuro y enfermedades cardiovasculares.

3. Asegúrate un sueño de calidad

Un sueño insuficiente puede causar estragos en nuestras funciones cognitivas. Por ejemplo, la apnea del sueño sin tratar aumenta el riesgo de sufrir pérdidas de memoria una media de 10 años antes que la población general.

Para conseguir la mejor calidad del sueño posible (que, por cierto, debería durar entre 7 y 9 horas cada día) lo mejor es mantener unos horarios de sueño consistentes, apagar los dispositivos electrónicos una hora antes de acostarse, realizar alguna actividad relajante antes de irse a dormir y recibir luz solar tan pronto como sea posible después de despertar.

4. Mantener una dieta equilibrada

Hay una serie de nutrientes, como los ácidos grasos omega-3, que son esenciales para mantener una salud neurológica y cardiovascular adecuada. Concretamente, Milsten recomienda el pescado graso (como el salmón), los aguacates, los frutos secos, los arándanos y las verduras crucíferas (brócoli, coles de bruselas...)

5. No fumes y evita el humo de segunda mano

Los fumadores tienen un riesgo hasta un 30% superior de desarrollar demencia que quienes no fuman. Además, ponen en riesgo a quienes están a su alrededor, ya que el humo de segunda mano también contiene químicos que son tóxicos para el cerebro.

6. Mantén relaciones sociales

Varios estudios han determinado que la vida social de una persona también tiene un efecto determinante sobre el riesgo de sufrir pérdidas de memoria. Y es que la soledad y el aislamiento son factores de riesgo conocidos, por lo que el mantenimiento de contacto social frecuente y abundante resulta muy beneficioso.

7. Aprende nuevas habilidades

Finalmente, mantener una memoria fuerte también se relaciona con el uso de nuestras capacidades, en las que intervienen distintos tipos de procesamiento de recuerdos. Por ello, construyendo habilidades es fundamental para un funcionamiento sano del cerebro.

