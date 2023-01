Estos son los retos para la salud global en 2023

Desde la irrupción de la pandemia, la necesidad de estudiar y cuidar la salud global se ha hecho más patente que nunca antes en la historia. Esto no sólo se aplica a la covid (si bien el actual repunte de casos en China y la apertura de fronteras del gigante asiático plantean escenarios preocupantes), sino que son varios los frentes que conviene vigilar.

Covid larga y salud mental

Así, el Institute for Health Metrics and Evaluation (HME) de la Universidad de Washington (Estados Unidos) ha publicado un informe en el que se da cuenta de once retos a tener en cuenta para la salud global en este año que comienza.

El primero de ellos es la 'covid larga' o 'covid persistente'. Con este nombre, nos referimos a un conjunto de síntomas de carácter crónico que aparecen en algunos pacientes después de la infección inicial por el SARS-CoV-2 y que pueden tener alcance respiratorio, neurológico, motor o incluso psiquiátrico.

El siguiente se correspondería con los problemas de salud mental, una carga para las sociedades que ha venido creciendo en las últimas décadas en todo el mundo y cuya prevalencia y gravedad se ha visto incrementada por el impacto de la pandemia.

Clima, cardiovasculares e infecciones respiratorias

En tercer lugar figuran los efectos para la salud del cambio climático, uno de los grandes problemas de nuestra era para el que las sociedades no parecen dar con soluciones. Fenómenos como las inundaciones, las olas de calor, los incendios forestales o el daño a ciertos cultivos tienen efectos diversos y devastadores para la salud de quienes los viven.

Por otra parte, el cuarto puesto lo ocupan las enfermedades cardiovasculares (que son, actualmente, la principal causa de mortalidad en todo el mundo). Un aspecto interesante es que en su mayoría son prevenibles, por lo que hacer énfasis en su abordaje desde el ámbito de la salud pública puede marcar una gran diferencia.

A continuación encontramos las infecciones del tracto respiratorio inferior, de las que se están produciendo graves brotes después del declive que propiciaron las medidas preventivas frente a la covid en años anteriores.

Pobreza, sistemas sanitarios y diabetes

En sexto puesto el organismo sitúa los efectos de la pobreza y la desigualdad en la salud, cuyos efectos son más sangrantes si cabe cuando se tiene en cuenta el impacto de otros fenómenos como el cambio climático o el crecimiento de la violencia en varios puntos calientes del mundo.

En séptimo lugar hallamos la necesidad de fortalecer los sistemas sanitarios en todo el mundo, especialmente en una fase en la que muchos estados pueden decidir relocalizar sus recursos después de las oleadas iniciales de la covid, cayendo en el riesgo de volver a debilitar sus infraestructuras sanitarias.

El octavo reto lo constituye la diabetes, cuyo impacto es especialmente poderoso en ciertas áreas del mundo como América Latina y el Caribe. En este ámbito, las actuaciones preventivas sobre la población son fundamentales para reducir la carga que el problema supone.

Accidentes, demencia y envejecimiento

Los accidentes de tráfico, que figuran en el noveno puesto de la lista, son aún una causa de lesión y muerte muy importante en todo el mundo y en gran medida prevenible.

La demencia ocupa el décimo lugar de la lista, con un pronóstico bastante oscuro teniendo en cuenta la evolución demográfica en muchos países del mundo. En la próximas décadas, muchos países tendrán que poner en marcha herramientas que permitan proporcionar un cuidado adecuado a todos los pacientes que se espera se vean afectados por esta patología.

En línea con este encontramos el undécimo reto, que es el envejecimiento de la población. Se trata de una circunstancia que amplía con mucho el riesgo de diversos problemas de salud más allá de sólo la demencia y que exige proveer de unos servicios complejos y de calidad a los ciudadanos.