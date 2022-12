Los supervivientes del linfoma de Hodgkin muestran más signos de demencia temprana

El linfoma de Hodgkin es el tipo de cáncer más común entre los jóvenes. Se trata de un tipo de tumor que afecta a los ganglios linfáticos, unas estructuras del sistema inmune, y que afortunadamente tiene un buen propósito, con unas posibilidades de curación por encima del 85%.

Sin embargo, esta patología podría tener unas consecuencias hasta ahora desconocidas: un nuevo estudio elaborado por investigadores del Wilmot Cancer Institute ha encontrado que los supervivientes de esta forma de cáncer tienden a mostrar un envejecimiento biológico y cognitivo 7,7 años superior que sus semejantes, llegando a mostrar signos muy tempranos de demencia.

Peor memoria, función ejecutiva, procesamiento motor...

Así lo explicaron los autores en la reunión anual de la Sociedad Americana de Hematología, en una ponencia cuyo contenido se ha publicado de manera resumida en la web de dicho organismo.

Concretamente este hallazgo es el resultado del seguimiento realizado a un grupo de 215 pacientes de linfoma de Hodgkin que lograron remisión del mismo, contrastado con un grupo de control de 282 personas. Los rasgos del envejecimiento biológico se cuantificaron en base a una serie de test neuropsicológicos y a un análisis genético y epigenético a partir de muestras de sangre.

De esta manera, comprobaron que efectivamente estas personas llegaban a mostrar problemas en áreas como la velocidad de procesamiento motriz-visual, aprendizaje verbal, memoria a corto y largo plazo o función ejecutiva.

¿Culpa del tratamiento?

La naturaleza y los mecanismos que operan detrás de estos efectos aún deben ser estudiados en profundidad; y, de hecho, los investigadores sugieren que podrían deberse más al tratamiento que al cáncer en sí mismo.

Sea como sea, y mientras se dilucida este punto, los autores sugieren a estos pacientes formas de protegerse frente al envejecimiento precoz. Teniendo en cuenta el 'desgaste' que parece que la enfermedad impone en el aspecto cognitivo, la mayoría de estos consejos se centran en evitar otros factores de riesgo modificables conocidos, como el consumo de alcohol y tabaco, el sedentarismo o las dietas poco saludables.

