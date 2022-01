Un equipo médico de Huelva logra combatir con éxito la depresión con un tratamiento pionero

El Centro de Neurología Avanzada-Clínica Plaza de las Monjas se ha convertido en el primer complejo médico privado de la provincia de Huelva en ofrecer un tratamiento completo contra la depresión a través de un abordaje multidisciplinar en el que participan neurólogos, psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos, neurofisiólogos, fisioterapeutas, logopedas y terapeutas ocupacionales.

Este jueves con motivo del 'Día Mundial de la lucha contra la Depresión', esta Unidad de Salud Mental celebra con éxito la gran apuesta en material humano y tecnológico hecha por su grupo, el Centro de Neurología Avanzada (CNA), para "acorralar" esta enfermedad mental, que es la principal causa de discapacidad en el mundo y qué además, en situaciones de emergencia humanitaria, como la que estamos viviendo, afecta a una de cada cinco personas.

Se trata de una estrategia basada en el diseño conjunto de un tratamiento individualizado para cada paciente y que ofrece resultados óptimos para combatir una enfermedad que se ha disparado desde el comienzo de la pandemia de Covid-19. Y es que, según los últimos datos registrados la depresión mayor se disparó en un 28 por ciento y los trastornos de ansiedad en un 26 por ciento.

Además, si se evalúa a las personas que no presentaban ningún problema de salud mental en diciembre de 2019, durante la pandemia el 5,1 por ciento han tenido un primer episodio de depresión; el 9,9 por ciento, un primer episodio de ansiedad, y el 19,8 por ciento, pensamientos frecuentes sobre la muerte, que antes de la pandemia no tenían.

Así y desde todas estas áreas asistenciales se realiza un procedimiento terapéutico compartido para cada caso, ya que, según la psiquiatra de la Clínica Plaza de las Monjas, Cristina Sánchez Robles, "la depresión implica el diseño conjunto de planes de tratamiento individualizados para cada paciente, donde se establezcan actuaciones y objetivos comunes, se definan las responsabilidades de cada sector asistencial y en donde cada profesional implicado tenga acceso a la información determinante sobre el proceso clínico y el estado de salud mental de cada persona".

Partiendo de esta premisa, el equipo de profesionales andaluces implementa de forma paralela prácticas, técnicas y los tratamientos más sofisticados y avanzados que actualmente existen. Entre ellos, la doctora Sánchez Robles ha destacado la eficacia de la aplicación de la estimulación magnética transcraneal (EMT) para el tratamiento de diversas patologías neurológicas y psiquiátricas.

La psiquiatra ha incidido en que "para optimizar los resultados de esta modalidad terapéutica es necesario realizar una adecuada selección de los casos a tratar, requiriéndose una adecuada evaluación diagnóstica previa que garantice que el paciente es un buen candidato y, por tanto, es subsidiario de beneficiarse de esta técnica revolucionaria".

La EMT en sus dos modalidades; repetitiva (EMTr) y profunda, es un tratamiento no invasivo para diversas enfermedades mentales, que se basa en el uso de campos magnéticos para regular la actividad en determinadas estructuras del cerebro, generando excitación e inhibición de las neuronas cerebrales.

"La aplicación de la EMT en nuestra clínica de Plaza de las Monjas y en el resto de sedes del Centro de Neurología Avanzada (CNA) se realiza implicando los diversos protocolos de valoración, desarrollados para tal fin y de forma específica para cada una de las patologías: trastorno obsesivo-compulsivo, ansiedad, depresión, trastorno por estrés postraumático, esquizofrenia, adicciones, trastornos del espectro autista, enfermedad de Parkinson, trastorno Gilles de la Tourette, temblor esencial, ictus, disartria, dolor neuropático, etc.".

Igualmente, Sánchez Robles ha destacado que "los beneficios de la terapia se potencian con la asociación de psicofármacos, psicoterapia, terapia ocupacional y tratamiento rehabilitador, según las recomendaciones individualizadas y concretas, dadas para cada caso por el equipo multidisciplinar".

Una vez que el paciente entra en el protocolo de la Estimulación Magnética Transcraneal, se garantiza que será evaluado y atendido en diversas ocasiones durante todo el proceso por diferentes profesionales que realizan el seguimiento coordinado del caso.

Para llevar a cabo este trabajo es imprescindible una primera evaluación diagnóstica de calidad ya que "hemos podido comprobar en multitud de ocasiones que el diagnóstico y tratamiento precoz disminuye las complicaciones a medio y largo plazo y mejora el pronóstico, y para ello es imprescindible contar con un equipo experimentado como el nuestro".

Depresión resistente

Para los casos de depresión resistente a las terapias tradicionales, el Centro de Neurología Avanzada-Clínica Plaza de las Monjas dispone de otras alternativas terapéuticas para pacientes con 'depresión mayor' y depresión refractaria o resistente a antidepresivos y a otras intervenciones no farmacológicas como son el uso de la esketamina, tratamiento que se está aplicando de forma pionera en Andalucía, no solo en la Clínica Planza de las Monjas en Huelva sino también en las restantes sedes del CNA en las provincias de Sevilla, Cádiz y Málaga.

Otra de las psiquiatras del Centro de Neurología Avanzada, Inés Domingos, ha incidido en que en el mundo de la psiquiatría este nuevo medicamento de administración intranasal, cuyo principio activo es la Esketamina, "supone un avance significativo en el manejo de la depresión; un antes y un después para el tratamiento de la depresión resistente".

Bajo la prescripción y seguimiento de un psiquiatra, la doctora Domingos ha asegurado que "con la casuística existente y tras los primeros estudios realizados en otros centros nacionales e internacionales, los pacientes prescritos con este nuevo fármaco cuentan con grandes ventajas entre las que destaca 'la rapidez de respuesta', ya que a partir del primer día ya se pueden observar resultados que se mantienen en el tiempo".

Además, se trata de un tratamiento altamente inocuo ya que "se ha probado que es fármaco muy seguro que cuenta con muy pocos efectos secundarios adversos y de carácter transitorio de apenas varios minutos de duración".

Actualmente, el tratamiento con Esketamina va dirigido al paciente que lleva mucho tiempo sufriendo de depresión con episodios recurrentes que no termina de mejorar con las terapias farmacológicas y no farmacológicas aplicadas. Asimismo, se indican como criterios de inclusión de este principio activo, el que en el paciente hayan fracasado con anterioridad al menos dos tratamientos antidepresivos y una intervención no farmacológica, ha explicado la especialista.

La estimulación del nervio vago es otra de las terapias implementadas por el equipo multidisciplinar de la Clínica Plaza de la Monjas como otra forma eficaz de reducir la depresión, las emociones negativas, la ansiedad, etc.

Esta técnica implica utilizar un dispositivo para estimular el nervio vago con impulsos eléctricos nuevos y no invasivos, los cuales no requieren que se los implante quirúrgicamente y está recomendado para aquello casos que no respondan a otros los tratamientos intensivos para la depresión, bien sean de carácter farmacológico con medicamentos antidepresivos o con asesoramiento psicológico y psicoterapia.

El Centro de Neurología Avanzada (CNA) es todo un referente en neurología del país y cuenta con un Unidad de salud mental formada por un equipo multidisciplinar de expertos repartidos entre su sede central de Sevilla con más de 900 metros cuadrados, y sus sedes satélites (CNA) en Huelva, Chiclana de la Frontera (Cádiz) y Málaga.