Tabaco calentado sin combustión, vapers y cigarrillos: 9 preguntas con respuesta para salir de dudas

El Gobierno de España ha dado luz verde a una nueva normativa que equipara el tabaco calentado que incorpora aromas (mentolado y frutos rojos) al tabaco tradicional. La medida, impulsada por el Ministerio de Sanidad, busca proteger la salud pública y evitar que los jóvenes se inicien en el consumo de tabaco, especialmente en sus nuevas formas.

1) ¿Qué cambia?

Se prohíbe la venta de tabaco calentado con aromas. Esto incluye cualquier tipo de aromatizante, tanto en el propio tabaco como en sus componentes (filtros, papeles, cápsulas, etc.).

El etiquetado del tabaco calentado para fumar deberá incluir las mismas advertencias que el tabaco tradicional. Esto incluye un mensaje informativo que indica que el tabaco es perjudicial para la salud y que contiene más de 70 sustancias cancerígenas. Los envases del tabaco calentado deberán mostrar imágenes que muestren las consecuencias del consumo de tabaco. Estas imágenes son las mismas que se utilizan en las cajetillas de cigarrillos tradicionales. Se prohíbe la venta de filtros, papeles y cápsulas que contengan tabaco o nicotina. Todo esto no afecta ni a los dispositivos electrónicos para tabaco calentado ni a los cigarrillos electrónicos

2) ¿A quién afecta y cuándo entrará en vigor?

La nueva normativa afecta únicamente al tabaco calentado de aromas característicos, no a todo el tabaco calentado ni a todos los dispositivos de vapeo. Realmente solo afecta a dos variedades que son mentolado fuerte (Blue) y frutos rojos (Mauve Wave), según aclaran fuentes de Philip Morris. El Ministerio de Sanidad está trabajando en una regulación específica para estos últimos.

La nueva normativa entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Foto de archivo de un hombre fumando tabaco calentado. Europa Press

3) ¿Por qué se ha tomado esta medida?

El Ministerio de Sanidad considera que el tabaco calentado es tan perjudicial para la salud como el tabaco tradicional.

El Ministerio de Sanidad espera que la equiparación del tabaco calentado al tabaco tradicional contribuya a reducir la prevalencia del tabaquismo en España, especialmente entre los jóvenes.

4) ¿Qué es el tabaco calentado sin combustión?

Es una forma de consumir tabaco que difiere del método convencional de fumar. El tabaco calentado sin combustión se calienta sin llegar a la combustión y sin generar humo. Este proceso se lleva a cabo mediante dispositivos electrónicos para tabaco calentado. Con carácter general, al eliminar la combustión, estos productos -aunque no están exentos de riesgo- son mejores en comparación con seguir fumando cigarrillos ya que tienen el potencial de reducir significativamente la media de los niveles de las sustancias químicas dañinas comparado con el humo de los cigarrillos. En todo caso, debe analizarse la evidencia científica disponible para cada producto concreto.

5) Diferencia entre tabaco calentado sin combustión y cigarrillos

Calentar tabaco no es igual que fumar tabaco. El tabaco calentado sin combustión -como su propio nombre indica-, se calienta una temperatura controlada diferenciándose así de los cigarrillos tradicionales en los que se quema el tabaco. Al no haber combustión, estos productos de tabaco calentado no generan humo, que es la principal causa de las enfermedades relacionadas con el hábito de fumar. Ambos productos contienen nicotina, que es un elemento natural en la hoja del tabaco. La nicotina no es inocua y genera adicción, pero no es la principal causa de las enfermedades relacionadas con el hábito de fumar.

Estos son los fármacos que cubre gratis Muface por dejar el tabaco. Getty Images

6) Diferencia entre tabaco calentado sin combustión y vapers (cigarrillos electrónicos)

Ambas categorías son alternativas sin humo porque eliminan la combustión en su forma de uso. Mientras este tabaco calentado se calienta para generar un aerosol que contiene nicotina, el cigarrillo electrónico dispone de una batería eléctrica que calienta un líquido, sin tabaco, que puede contener nicotina o no.

7) Qué dice la nueva normativa sobre el tabaco calentado?

El Real Decreto 47/2024, del 16 de enero 2024, traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva Delegada 2022/2100 de la Comisión Europea que extiende la aplicación de la prohibición de productos de tabaco con aromas característicos a los productos de tabaco calentado (hasta ahora esta prohibición solo existía para cigarrillos y picadura de liar). El Real Decreto publicado entra en vigor el 17 de abril de 2024, con lo que las obligaciones que contiene serán exigibles a partir de esa fecha.

Persona usando un vapeador. MAR&GEN - Archivo

8) ¿Qué productos están afectados por la nueva normativa?

Solo afecta a los productos de tabaco calentado, por lo tanto, no afecta ni a los dispositivos electrónicos para tabaco calentado ni a los cigarrillos electrónicos. Los productos de tabaco calentado con aromas característicos no podrán comercializarse a partir del 17 de abril. Por «aroma característico» se entenderá cualquier aroma claramente perceptible distinto del tabaco, tanto en términos de olor como de sabor. Aquellos productos de tabaco calentado sin aromas característicos se podrán seguir comercializando como hasta ahora.

9) Aclaración sobre el etiquetado de los productos de tabaco calentado

Dicho Real Decreto aclara que se modifican las exigencias del etiquetado de los productos de tabaco calentado en la medida en que se trate de productos de tabaco para fumar, y por tanto con combustión. Por lo tanto, en lo que respecta al etiquetado (advertencias sanitarias) esta nueva normativa aplica exclusivamente a los productos de tabaco calentado para fumar (con combustión) que deberán incorporar en su etiquetado las advertencias sanitarias del cigarrillo convencional.

