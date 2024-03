El snus, ¿una alternativa menos peligrosa que el tabaco?

España lleva ya varias décadas experimentando una reducción muy importante en el número de fumadores habituales. Este hito sólo ha sido posible gracias a la puesta en marcha de regulaciones cada vez más estrictas sobre el uso y la venta de tabaco; al mismo tiempo, han ido apareciendo productos que se ofrecen a los consumidores como alternativas con menos riesgo. Este es el caso del snus: tabaco o nicotina en unas bolsitas que se colocan en las encías.

Sin embargo, cabe preguntarse: ¿Hasta que punto estas alternativas son de verdad menos arriesgadas? ¿Cómo se comparan sus potenciales peligros para la salud con formas más tradicionales de consumir tabaco como los cigarrillos?

Por qué el snus puede ser atractivo para los usuarios

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) norteamericana dio hace un año el visto bueno a la venta de un producto de snus en Estados Unidos bajo la afirmación de que "si eres fumador, cambiarte a este producto desde el cigarrillo reduce el riesgo de cáncer de pulmón".

Aún así, la Universidad de Harvard advierte de que esta decisión puede dar una falsa sensación de seguridad sobre este producto.

Por una parte, se debe tener en cuenta que el snus ofrece algunas ventajas para los fumadores. Según esta misma fuente, puede emplearse en lugares en los que está prohibido fumar; tiende a costar menos que los cigarrillos; no implica la inhalación de humo hasta los pulmones; no requiere exponer a otros a humo de segunda mano; podría ayudar a abandonar el hábito tabáquico y, sí, la evidencia parece indicar que efectivamente reduce el riesgo de padecer cáncer de pulmón.

Los riesgos del snus para la salud

Con todo, la prestigiosa universidad recuerda que el snus también se ha asociado en la literatura científica a una serie de riesgos muy serios para la salud:

El snus aumenta el riesgo de cáncer de boca, esófago y páncreas

Incrementa el riesgo de enfermedad cardíaca e ictus

Daña el cerebro en desarrollo de los adolescentes

Puede causar problemas dentales, como decoloración de los dientes, daño en las encías, daño en los dientes, pérdida de hueso alrededor de los dientes o aflojamiento y pérdida de los dientes

Aumenta el riesgo de parto prematuro y aborto.

Igualmente, teniendo en cuenta las propiedades adictivas de la nicotina, cualquier producto de tabaco puede originar un hábito de consumo que puede llegar a ser muy difícil de abandonar.

Por último, el snus puede provocar la aparición de halitosis (mal aliento) e implica tener que escupir saliva con jugo de tabaco de manera repetida, lo que puede ser desagradable para algunas personas.

Opciones más seguras

Al final, aunque es cierto que el snus puede tener algunas aplicaciones para abandonar el hábito tabáquico o reducir ciertos riesgos puntuales asociados al uso de tabaco, no debería considerarse una primera opción para abandonar el consumo de tabaco o nicotina.

Por ejemplo, la evidencia ha mostrado que el uso de chicles y parches de nicotina, la medicación o la psicoterapia son más seguras para el usuario. Sea como sea, hay que recordar que el objetivo último debe ser el abandono de cualquier uso de nicotina y tabaco; ya que en todas sus formas entraña riesgos para la salud.

