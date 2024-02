Qué es la demencia digital y cómo afecta a tu cerebro: estas son las causas, síntomas y las formas de prevenirla

La demencia digital es la epidemia moderna que se extiende a pasos agigantados y genera en muchos casos una alarmante adicción entre los jóvenes, y no tan jóvenes, en España. Usar de forma desmesurada el teléfono y otros dispositivos genera efectos en el cerebro muy similares a los que produce la demencia senil, como el empeoramiento de diferentes funciones cognitivas que, a largo plazo, pueden ser bastante graves.

¿Qué es la demencia digital?

En el pasado, el término demencia digital hacía referencia al temor de que la digitalización implicase la desaparición de bienes culturales en forma de libros o discos musicales, entre otros. El término actual ha sido acuñado por el psiquiatra y neurocientífico Manfred Spitzer en su libro “Demencia digital: El peligro de las nuevas tecnologías”.

Al contrario de la demencia senil, la edad no es un factor determinante en la demencia digital. Aunque ambas afecciones comparten extravíos cerebrales similares, relativos a la memoria, la capacidad de aprendizaje y la concentración. Mirar las redes sociales cada poco tiempo, hacer scroll en exceso o buscar respuestas rápidas en internet sin siquiera intentar hacer el esfuerzo de recordar algo, son algunos de los actos que pueden originar esta llamada demencia digital.

Causas de la demencia digital

Dos jóvenes con su móvil. Carlos Castro / Europa Press

Principalmente, la demencia digital se da por un uso excesivo de las tecnologías que en la mayoría de los casos deriva a una verdadera adicción. A lo largo de nuestro día, muchas veces cogemos el teléfono móvil para buscar la respuesta rápida a algo que conocemos, pero no recordamos en el momento. No tratamos de hacer un ejercicio de memoria, sino que googleamos para obtener la solución a nuestras dudas. Estos pequeños gestos contribuyen al deterioro del cerebro.

Según Manfred Spitzer las neuronas son como músculos y necesitan ser ejercitados. Si cada vez ahondamos menos en nuestros recuerdos y recurrimos a internet para buscar respuestas rápidas, nuestro cerebro tenderá a atrofiarse.

Cómo prevenir la demencia digital

El uso de la tecnología es divertido e interesante, el problema surge cuando se convierte en el centro de nuestras vidas, dejando a un lado otras actividades y hábitos. Podemos prevenir la demencia digital modificando parte de nuestra rutina y asegurando la estimulación del cerebro en el día a día.

Fijar horarios: ¿Has activado alguna vez el tiempo de uso de tu teléfono móvil? Es una opción con la que la mayoría de los smartphones ya cuenta y te permite conocer el total de horas que has utilizado el móvil durante el día y la semana. Si no conocías esta opción, muy probablemente te sorprendas negativamente cuando la uses por primera vez. Autoimponerse horarios de tiempo para usar los dispositivos, nos ayuda a tomar distancia de la dependencia digital. Además, evitaremos coger el móvil para mirar la hora y acabar con Instagram o Tiktok.

Buscar planes alternativos: El mal uso de teléfonos móviles y otros dispositivos conlleva a que cada vez sea más frecuente el aislamiento. Ver un grupo de gente reunida y que cada persona esté mirando su móvil se ha convertido en algo totalmente normal. Buscar planes alternativos como practicar algún deporte, jugar a juegos de mesa o simplemente salir a tomar un café y mirar a los ojos a nuestro acompañante, es determinante en nuestra relación con la tecnología.

Cambiar series por libros: Ver series y películas es una actividad que puede enriquecernos mucho, pero su consumo excesivo puede ser perjudicial, ya que no deja de ser un entretenimiento mediante el uso de pantallas. Cambiar la narrativa de una serie o una película por la de un libro nos ayuda a estimular nuestro cerebro, fomenta la capacidad imaginativa, protege la memoria y mejora el rendimiento.

Referencias

Manfred Spitzer "Demencia Digital: El peligro de las nuevas tecnologías" (2013)

