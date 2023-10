Deterioro cognitivo leve: cómo identificar los síntomas precursores de la demencia que muchas personas no saben que tienen

A medida que la población envejece en países desarrollados como España, se espera que la incidencia de la demencia crezca de manera importante en las próximas décadas.

Precisamente, la demencia y el alzhéimer son condiciones progresivas que a menudo comienzan con una condición previa llamada deterioro cognitivo leve (que no siempre evoluciona a una forma de demencia). Los síntomas de esta patología pueden ser sutiles y difíciles de identificar.

Los primeros síntomas del declive cognitivo leve

Como explica el portal de noticias sobre salud Medical News Today, frecuentemente no es el propio paciente el que se da cuenta de los primeros signos del deterioro cognitivo leve, sino que es más fácil que sean personas cercanas.

Según estadísticas citadas por los expertos consultados por este medio, de media los miembros de la familia detectan estos primeros síntomas hasta dos años antes de la primera consulta a un profesional de la salud por este motivo, lo que incide en la importancia de los programas regulares de cribado para los adultos mayores. Hay que tener en cuenta que, en el caso de condiciones como la demencia o el alzhéimer, la intervención temprana puede ralentizar la progresión de manera significativa.

Normalmente, la condición afecta en primer término a la memoria del paciente, con lo que los primeros síntomas suelen ser instancias de olvidos de poca importancia. Por ejemplo, una persona que está experimentando deterioro leve como una primera fase de una posible demencia podría olvidar dónde ha puesto su teléfono, o el motivo por el que entró en una habitación de su casa.

¿Cuáles son los síntomas de la demencia?

A esto se debe sumar el hecho de que existe una serie de perfiles que tienen un mayor riesgo de desarrollar demencia a lo largo de la vida. Particularmente, las personas con enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión y otros problemas de salud deberían estar especialmente atentas y buscar atención médica tan pronto como aparezcan signos preocupantes.

La demencia no es una condición que va obligatoriamente unida a la vejez, aunque los problemas de memoria son comunes durante el envejecimiento. Estos problemas para retener información y crear nuevos recuerdos son, generalmente, progresivos y se acentúan con la edad. Aunque la pérdida de memoria sea el principal síntoma de demencia, pueden existir otras causas que lo provoquen.

La demencia es un declive en la habilidad mental que interfiere de forma severa en la calidad de vida. Afecta a la capacidad de raciocinio y de comunicarse y conlleva una pérdida de memoria.

Referencias

Tony Hicks. Most people are unaware they have mild cognitive impairment: The symptoms to watch for. Medical News Today (2023) Consultado online en https://www.medicalnewstoday.com/articles/most-people-are-unaware-they-have-mild-cognitive-impairment-the-symptoms-to-watch-for el 26 de octubre de 2023.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.