En qué consiste el 'síndrome de Alicia en el país de las maravillas', la enfermedad que te hace ver demonios

El famoso relato de Lewis Carroll Alicia en el país de las maravillas da nombre coloquial a la prosopometamorfopsia, (PMO), un trastorno visual que provoca distorsiones en la percepción de los rostros humanos. Se trata de una enfermedad rara y desconcertante, con a duras penas 75 casos reportados hasta el momento.

Recientemente, el medio The Times contaba la historia de Victor Sharrah, un paciente de 59 años de Clarksville, Tennessee (Estados Unidos) con esta patología, que explicaba que la condición ha convertido su vida en una 'película de terror' durante los últimos tres años.

"Caras de demonio"

Sharrah comenzó a notar los síntomas una mañana de noviembre del año 2021, en la que describe que vio a su compañero de piso "con cara de demonio": "la boca muy ensanchada, las orejas alargadas, los ojos estirados hacia fuera, y sus cejas y mejillas con profundas arrugas".

Después se dio cuenta de que todas las personas a las que miraba parecían tener un rostro similar, lo que le hizo entrar en pánico. Curiosamente, no obstante, dice no experimentar la distorsión al ver la televisión o fotografías.

El caso de Sharrah es tan llamativo que ha sido motivo de un estudio científico publicado en la prestigiosa revista The Lancet, que ha buscado recrear las distorsiones percibidas por el paciente.

Un problema neurológico

El portal Understanding Prosopometamorphopsia, lanzado por el psicólogo Antônio Mello (uno de los autores del estudio de The Lancet) detalla que la PMO a menudo se interpreta médicamente como un problema psiquiátrico, pero en realidad es de naturaleza neurológica.

Concretamente, surge de un problema que afecta a alguna de las partes del cerebro implicadas en el vasto circuito encargado del procesamiento de las caras: el mismo sistema que permite, por ejemplo, que los seres humanos seamos capaces de reconocer los rostros de manera casi instantánea.

De hecho, es más común en personas que han sufrido lesiones neurológicas, como traumatismos craneales, ictus isquémicos o crisis epilépticas.

Particularmente, Sharrah sufrió un traumatismo craneoencefálico en el año 2007, tiene antecedentes de trastorno bipolar y sufrió una posible intoxicación con monóxido de carbono cuatro meses antes del comienzo de los síntomas. También, y a pesar de que los test que se le practicaron mostraron que tenía una función cognitiva normal, se le encontró un quiste de un centímetro en la parte izquierda del área del hipocampo de su cerebro.

Distorsiones durante años

Después de tanto tiempo, este paciente afirma que ya se "ha acostumbrado" a ver "caras demoníacas" allá a donde va, pero que aún alberga la esperanza de que el trastorno se corrija y sus síntomas desaparezcan.

Por otra parte, espera poder ayudar a que otras personas "no reciban medicaciones para la psicosis" cuando en realidad lo que padecen es un trastorno de la visión, como también desea ayudar a evitar a otros el "trauma" que él experimentó.

Los expertos afirman que afortunadamente la mayoría de los casos duran tan sólo unos pocos días o semanas, si bien en ciertas instancias, como el caso de Sharrah, pueden mantenerse durante muchos años.

