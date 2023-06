¿Por qué me duele la espalda en la cama? Estas son las posibles causas y su tratamiento

Si cada vez que te acuestas en la cama sientes dolor en la espalda, seguro que ya has intuido que algo en tu estilo de vida está fallando. Pero, ¿a qué se debe esta dolencia y cómo se puede paliar con ejercicios o tratamiento?

Estas son las dos grandes cuestiones que llegan a las consultas de los médicos y fisioterapeutas, que han visto un incremento progresivo de estas dolencias durante las últimas décadas. Así lo concluyen desde Mayo Clinic, donde aseguran que las dolencias de espalda son ya la primera causa de discapacidad en el mundo. También en la revista científica Scielo hablan de grandes cifras, “el 80 % de la población mundial sufre de dolor de espalda en algún momento de su vida”.

Para abordar la multicausalidad de este problema y no caer en generalidades, Pablo Herrera, vicedecano del Colegio Profesional de Fisioterapeútas de la Comunidad de Madrid, nos explica la relación entre capacidad y demanda. “El dolor se suele producir cuando el músculo no puede responder a lo que le estamos pidiendo, es decir, no tiene capacidad para responder a las demandas de mi día a día, que pueden ser desde ir andando a trabajar, pasar ocho horas sentado frente a una pantalla o cargar con mucho peso”.

Para Pablo, como para la gran mayoría de expertos, es innegable que una de las principales causas de este aumento en los dolores de espalda es el sedentarismo. "No tenemos el cuerpo preparado para la actividad física, y no llegamos a las recomendaciones que hacen desde la OMS o la Sociedad Americana de Cardiología".

El efecto nocebo



La educación es otra de las claves para entender los dolores de espalda en la sociedad. Y es que, a menudo, las ‘buenas prácticas’ tienen más de leyenda que de realidad y pueden afectar de manera directa a nuestras dolencias. ¿Cómo es esto?

Muy fácil. Igual que en el efecto placebo, en el efecto nocebo nuestro cerebro influye en nuestro estado físico. “Cuando piensas que algo no te va a sentar bien, no te sienta bien. Y la gente lleva mucho tiempo recibiendo mensajes erróneos que acaban calando”. El vicedecano nos habla de frases que todos hemos escuchado alguna vez como: “Si no caminas recto, te dolerá la espalda” o “cómprate un colchón mejor y no te dolerá la espalda”.

Se nos crean necesidades que no tenemos y se nos venden conceptos que no existen. Y al no llegar a cumplirlos aumenta el dolor porque no estamos haciendo aquello que, en teoría, nos ayudaría. Cómo tener el mejor colchón.

No existe la postura ‘correcta’



Son muchos los expertos que defienden ya esta afirmación: No existen evidencias de que haya una postura óptima ni de que evitando las posturas ‘incorrectas’ vayamos a prevenir los dolores de espalda.

Desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid creen que la postura correcta es la que menos dura. Es decir: hay que moverse. Cuando notamos una molestia, debemos cambiar de posición, buscar la comodidad. Eso y el incremento de la actividad física son el único secreto.

Un estudio calcula que la lumbalgia crecerá un 36% en los próximos 30 años. Freepick

¿Y qué hay de los muebles ergonómicos? ¿Son una solución real para los dolores de espalda? La respuesta tiene matices. Los productos que nos ayudan a mejorar la postura pueden ser útiles para disminuir las demandas de las que nos hablaba Pablo Herrera. Comprar sillas ergonómicas y usar soportes para el ordenador eran las recomendaciones más populares hasta hace poco…

Pero eso ha cambiado. Ahora los expertos coinciden en que la solución definitiva es que “las capacidades siempre estén por encima de las demandas”. Es decir, que dotemos al cuerpo de resistencia y fuerza para poder llevar a cabo las actividades que debemos realizar en nuestro día a día. El resto solo sirve como complemento.

El estrés, un agravante para el dolor de espalda



Sobre la relación entre estrés y dolores de espalda se ha hablado mucho, pero también en esto parece haber ya un consenso. El estrés no es la principal causa de los dolores de espalda, pero afecta a nuestro descanso, y la falta de sueño, sí que influye de manera directa en nuestro estado físico.

La fuerza es el mejor tratamiento



Siempre se ha considerado que, ejercicios como la natación o los estiramientos son lo mejor para evitar y paliar los dolores de espalda. Sin embargo, no son infalibles. La natación nos proporciona movimiento en brazos, piernas y espalda, pero no trabaja la fuerza o la estabilidad que se están demostrando como lo más efectivo para estos problemas. “No se trata de levantar 200 kilos ni de pasar de 0 a 100, se trata de empezar a trabajar la fuerza y la resistencia física”.

Los estiramientos pueden ayudarnos porque nos relajan y disminuyen nuestros niveles de estrés, pero siempre deben ir acompañados de un trabajo de fuerza.

