Primer caso registrado de transmisión de la covid por un gato a una persona

Desde una fecha relativamente temprana de la pandemia, se ha sabido que el SARS-CoV-2 podía contagiar a los gatos. Sin embargo, hasta ahora, no había pruebas que indicaran que estos populares felinos no podían transmitírselo a los seres humanos.

Esto acaba de cambiar, ya que se ha presentado la primera evidencia sólida de un caso de transmisión del virus pandémico desde un felino a una persona.

Sorprendente que no se haya descubierto antes

Concretamente, un equipo de investigadores en Tailandia ha publicado un artículo en el medio científico Emerging Infectious Diseases, dependiente del Centro de Control de Enfermedades (CDC) estadounidense, en el que detallan las particularidades del caso.

Tal y como recoge a su vez la revista Nature, una de las cosas que subrayan los autores es su sorpresa por que se haya tardado tanto tiempo en reportar de manera convincente un caso de transmisión entre gatos y humanos, dada la escala de la pandemia, la habilidad del virus para saltar entre diferentes especies y la cercanía del contacto entre gatos y personas.

De hecho, desde las primeras etapas de la pandemia se han reportado casos de gatos infectados, y había investigaciones que habían reportado que los gatos infectados emiten partículas víricas que podían contagiar a otros gatos.

Análisis genómico del virus

En esta instancia particular, un padre y su hijo dieron positivo en SARS-CoV-2 en agosto del año pasado, por lo que fueron puestos en aislamiento en el hospital de la Universidad Príncipe de Songkla de Hat Yai, en el sur del país. Como parte del rastreo de contactos, se decidió realizar un test al gato de la familia.

El animal, que posteriormente arrojaría un resultado positivo, estornudó durante la prueba en la cara de la cirujana veterinaria que se la estaba practicando con mascarilla y guantes pero sin protección ocular.

Tres días más tarde, la veterinaria comenzó a mostrar síntomas de la enfermedad (fiebre, tos...) y dio positivo en un test, pero ninguno de sus contactos cercanos enfermó, lo que ya apuntaba a que podría haberlo contraído por el gato.

La confirmación final llegó cuando se analizó el genoma del virus en los cuatro implicados (el padre, el hijo, la veterinaria y el gato) y se descubrió que las secuencias eran en todo caso idénticas.

Las implicaciones del descubrimiento

A pesar de todo, los investigadores reconocen que estos casos de transmisión gato a humano son, probablemente, raros. La evidencia disponible hasta ahora indica que los gatos no desprenden muchas partículas virales y que únicamente lo hacen durante unos pocos días.

Aún así, los científicos creen que a la luz de estos hallazgos es conveniente tomar precauciones extra al manejar gatos que se sospeche que puedan estar infectados. Concretamente, el autor principal señala que no se debería, en ningún caso, "abandonar al gato" sino, más bien, "cuidarlo más".

