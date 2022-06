A la hora de adoptar o comprar un animal solemos tender a escoger aquellas especies que nos gustan más, aquellos peludos que tienen una estética más atractiva para nosotros y, por desgracia, pocos se fijan en los animales que tienen algún problema físico o alguna enfermedad. Esto es lo que ocurre con los gatos positivos en leucemia o inmunodeficiencia felina, que por miedo a que vivan menos años o a que los gastos veterinarios sean muy elevados, la gente prefiere no adoptar.

Al menos estas son las principales razones por las que Yolanda García, presidenta de la protectora Soy Positivo Gatos, considera que las personas no quieren hacerse cargo de un gato enfermo. "La gente me dice que les da pena adoptarlos porque se van a morir pronto o que no pueden gastar tanto dinero en veterinarios", comenta.

La realidad es que los gatos con leucemia o inmunodeficiencia felina pueden tener una buena vida. "Que un gato sea positivo solo significa que tiene una infección, pero no implica que esté enfermo. Tendrá un sistema inmunitario más delicado y necesitará más controles veterinarios (cada tres o seis meses, depende del estado del animal)", asegura la presidenta de la protectora.

"Hay mucho mito sobre los gatos positivos. La gente se cree que son gatos de aspecto horrible, que parecen que se van a morir y, en muchas ocasiones los quieren sacrificar nada más tener el resultado del test", explica García. "Hay que saber diferenciar entre eutanasia y asesinato, porque dormir a un animal solo por ser positivo es lo segundo, ya que ese gato puede tener una vida sana y larga".

Qué saber si adoptamos un gato positivo

Yolanda empezó el proyecto Soy Positivo Gatos en 2015. Al haber estudiado informática, creó una web para publicar información sobre los felinos, la inmunodeficiencia felina y la leucemia felina, con el objetivo de que la gente entendiera que son enfermedades con las que muchos gatos pueden vivir. "Los positivos en leucemia e inmunodeficiencia felina también tienen derecho a una vida y a ser felices", asegura.

Fue en 2019 cuando Soy Positivo Gatos se convirtió en una protectora aunque no tienen refugio, así que funcionan gracias a casas de acogida. "Buscar hogar a gatos positivos es complicado. Si ya es difícil encontrarle hogar a un animal completamente sano, imagina a uno que requiere de unos cuidados un poco más especiales", lamenta García.

"Si diferenciásemos las recomendaciones entre adoptar un gato negativo y uno positivo, hablaríamos sobre todo en términos veterinarios. En el caso de los positivos, es recomendable acudir a un especialista en gatos mejor que a un veterinario convencional y, realizar revisiones más a menudo que con un gato negativo", explica la presidenta de la protectora.

"Hay que dejar de pensar que los gatos positivos se van a morir y no adoptarlos por ese motivo, ya que pueden llegar a longevos"

En cuanto a tener más de un gato en casa, "en el caso de la inmunodeficiencia, el gato no tiene por qué desarrollar la enfermedad por lo que puede vivir con un gato negativo, siempre y cuando estén ambos todos castrados y se hagan las presentaciones correctas, ya que si se pelean, arañan o muerden, hay riesgo de contagio", detalla García.

"En el caso de la leucemia, por desgracia, la enfermedad siempre se activa y, al contagiarse por saliva y otros fluidos, es bastante probable que se produzca un contagio", añade. "Puedes vacunar al otro gato, pero siempre existirá un riesgo".

En cualquier caso, Yolanda defiende que tener ambas enfermedades tienen tratamientos y que los gatos pueden llegar a longevos: "Los síntomas se pueden tratar, funcionan como paliativos, y pueden proporcionarle al gato una vida feliz. Hay que dejar de pensar que se van a morir y no adoptarlos por ese motivo".

La vida en el hogar

Para aquellas personas que optan por quedarse un positivo en casa o que descubren que su gato tiene leucemia o inmunodeficiencia, García recomienda, además de las visitar periódicas al veterinario, darles comida húmeda. "Sobre todo en los casos de leucemia, es muy importante ofrecerles latas por la mañana y por la noche para evitar la deshidratación", expresa.

"Siempre que podamos, hay que intentar ofrecerles un pienso de calidad, de gama alta o media, para asegurarnos de que todas sus necesidades nutricionales están cubiertas", añade. "También es importante evitarles situaciones de estrés que activen la enfermedad".

García recuerda que también existen dobles positivos en cuyo caso, los gatos sí tendrán una vida más corta, ya que su sistema inmune será mucho más débil. Aún así, "siempre y cuando no estén sufriendo, en cuyo caso habrá que hacer la eutanasia, hay que intentar darles una buena vida y no desahuciarlos directamente".

"Lo más importante es detectarlo a tiempo. Los gatos no muestras cuando están malos por lo que descubriremos que algo va mal en las revisiones periódicas en las que insistimos, ya que estas enfermedades son imperceptibles para el ojo humano y cuando te das cuenta, ya están muy enfermos", concluye García.