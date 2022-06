Certezas y misterios sobre el ronroneo: "El gato sabe que si ronronea seguiremos acariciándole"

La forma en la que los gatos se comunican con nosotros es extraordinaria. Sabiendo que vienen de un animal solitario y cazador, el simple hecho de que convivan junto a nosotros ya dice mucho sobre cómo han evolucionado su forma de vida y, por consiguiente, su forma de comunicarse con otros gatos e incluso con nosotros. ¿Sabías que en el pasado no utilizaban a penas el ronroneo?

"El ronroneo es un sonido voluntario que se produce por la contracción del músculo laríngeo cuando entra y sale el aire con la boca cerrada", explica Mireia Berenguer, especialista en conducta felina por la Sociedad Internacional de Medicina Felina (ISFM por sus siglas en inglés) y educadora canina en Kireba.

Aunque no era así en el pasado, ahora los gatos pueden sostener un ronroneo por mucho tiempo y, además, variar su volumen en función de la emoción que subyace. "El ronroneo se puede dar en contextos positivos, que son los más conocidos, pero también en contextos negativos", asegura Berenguer.

Las situaciones naturales en la que se produce el ronroneo

"Un ejemplo de un contexto positivo en el que se produce el ronroneo es cuando la madre produce este sonido durante el amamantado de los cachorros", cuenta la experta. "Como éstos nacen sordos y ciegos, una forma que les ayuda a localizar a la madre es esa vibración; de igual manera, cuando los cachorros ronronean, la madre sabe que ellos están bien".

Otro contexto positivo en el que los gatos pueden ronronear es cuando están cerca de sus seres favoritos o miembros de su grupo social, ya se trate de humanos, gatos, perros o cualquier otra especie con la que ellos tengan un vínculo. "En este caso, es una forma de mostrar que están a gusto y relajados", añade Berenguer.

"En cuanto a los contextos negativos, algunos gatos cuando sienten dolor ronronean, incluso se han visto felinos que reproducen ese sonido cuando están muriendo o, por ejemplo, cuando las gatas dan a luz también lo pueden hacer", explica la especialista en conducta felina. "Sin embargo, no hay estudios científicos que sean concluyentes sobre esta función, pero sí es una hipótesis muy fuerte pensar que lo hacen para aliviar el dolor".

Pero entonces, ¿qué ocurre con los ronroneos hacia las personas? "Es un comportamiento reforzado. A nosotros también nos gusta ya que es un síntoma de que ellos están bien a nuestro lado, por lo que se crea una reciprocidad", explica Berenguer. "El gato sabe que si él ronronea seguiremos acariciándole, por ejemplo".

"No solo es una conducta comunicativa, si no también un petición de atención o comida. Se ha estudiado que el ronroneo de petición tiene un tono más elevado que el ronroneo que indica felicidad, es una función que han desarrollado al convivir con nosotros y que no es originario de la especie", concluye.