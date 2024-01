Solo 3 de cada 10 personas con pérdida auditiva en España utilizan audífonos

Los audífonos disponibles hoy en día son tan minúsculos e imperceptibles (al tiempo que potentes y eficaces), que no se entiende muy bien porqué no se aprovecha mejor este gran avance tecnológico directamente positivo sobre nuestra salud auditiva.

En España, el 11,3 % de la población sufre problemas auditivos, un inconveniente que aumenta en los grupos de edad más avanzada, pero que cada vez afecta más en edades más tempranas por el estilo de vida actual.

Juan Ignacio Martínez, director de los centros Aural (pioneros en audiología de España), habla del empeño de su compañía por romper un estigma social que todos niegan cuando responden a una encuesta como 'Los sonidos de la ciudad y la salud auditiva' pero que se pone de manifiesto en las preocupantes cifras reales.

La pérdida auditiva y el estigma

Aunque parezca mentira en pleno siglo XXI, el estigma sobre los audífonos es un hecho. Y lo es, a pesar de que una persona que utiliza estos aparatos diminutos para mejorar su audición puede llevar a cabo una vida absolutamente plena, y realizar todas sus actividades con total normalidad.

Si no buscamos ayuda para corregir nuestra discapacidad auditiva, corremos el riesgo de que el aislamiento provoque depresión. Pixabay/geralt

Si la pérdida auditiva no recibe el tratamiento adecuado, en la mayor parte de los casos unos audífonos, es muy probable que sobrevengan el aislamiento, el estrés y la depresión.

A pesar de que se trata de un problema muy habitual en nuestro país, el director de Aural denuncia como alarmante el hecho de que siga existiendo el estigma a la hora de buscar ayuda profesional, y mucho más aún a la de colocarse los audífonos: sólo 3 de cada 10 personas que la padecen los utilizan.

Los audífonos no son sólo para personas mayores

Normalmente, se asocia que a partir de cierta edad es más común sufrir pérdida auditiva, como proceso natural del envejecimiento. Sin embargo, el ruido de las ciudades, el estilo de vida o los factores congénitos hacen que cada vez se necesite ayuda auditiva en edades más tempranas.

De la misma manera que acudimos al oftalmólogo cuando sentimos que no vemos bien, deberíamos acudir al audiólogo cuando notamos cierta discapacidad auditiva. La clave del estigma, quizá, es que los audífonos "nos hacen viejos, es como reconocer que somos mayores y que todo el mundo pueda verlo".

No ponerse audífonos empeora el problema

Para todos aquellos que prefieren 'hacerse los sordos' y no pedir ayuda aunque no oigan bien, la mala noticia según los expertos de Aural es que, "si se deja pasar el problema y no se corrige la pérdida auditiva, la persona se sentirá cada vez más incómoda e insegura al socializar".

La discapacidad auditiva afecta a la calidad de vida y nos aísla socialmente. PIXABAY / ROBINHIGGINS

No escuchar a los demás correctamente irá provocando el aislamiento progresivo, hecho que, incluso, podría acelerar otros procesos como el deterioro cognitivo o el Alzheimer. En estadíos anteriores, son habituales la tristeza y la depresión.

La influencia y coach María de León, usuaria de audífonos, cuenta que "tener pérdida auditiva y no remediarla afecta a la calidad de vida porque te desconecta, te desintegra de lo que es el mundo. Es básico escuchar bien y es que además tenemos todos los medios posibles a nuestro alcance para que así sea y podamos ser más felices".

Lo último en tecnología para los oídos

El perfil de usuarios de audífonos en los últimos tiempos ha ido cambiando: hay personas más jóvenes, con mayor vida social, que exigen aparatos que se adapten a sus necesidades de la mejor manera posible.

Debido a esta demanda del mercado, desde Aural cuentan cómo los audífonos han ido ganando en conectividad, con dispositivos enchufables o a pilas para los viajes, utilizando en muchos casos la famosa Inteligencia Artificial.

Los audífonos se fabrican cada vez más pequeños e imperceptibles. Aural

La estética, además, es un factor importante, por lo que se han convertido en pequeñas joyas de las que poder presumir quien así lo desee, y que apenas sean visibles para quien prefiera pasar inadvertido.

Hoy en día manda la personalización, con diagnósticos absolutamente precisos, que hacen que los usuarios puedan estar siempre conectados con el mundo sin complicaciones ni trabas.

Alba Segarra, audioprotesista, comenta que una de las novedades en tecnología auditiva es la conectividad directa con IOS y Android. El usuario puede aplicar ciertos cambios en cada ocasión. Así pues, estos dispositivos que ofrece el mercado de la audición son cada vez más sofisticados en tecnología y sencillos en su presentación. Al fin y al cabo, es la calidad de vida de las personas la que está en juego.

