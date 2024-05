Una nueva vacuna de ARN mensajero ayuda al sistema inmune a combatir el cáncer letal de cerebro

El cáncer es actualmente una de las principales causas de muerte en España, junto con las enfermedades cardiovasculares. Afortunadamente, la investigación en busca de tratamientos para combatir esta clase de complejas patologías está experimentando grandes avances en los últimos años, y herramientas tan esperanzadoras como las vacunas contra los tumores están cada día más cerca de ser una realidad.

Ahora, un nuevo suero desarrollado por investigadores de la Universidad de Florida (Estados Unidos) ha mostrado un potencial prometedor para 'reentrenar' el sistema inmune de nuestro cuerpo de manera que combata el glioblastoma, el tumor maligno de cerebro más común.

La promesa de las vacunas de ARNm

Según explican estos autores en el medio especializado de alto impacto Cell, desde el desarrollo de las vacunas de ARN mensajero para tratar la covid-19, los científicos han venido estudiando posibles usos de esta tecnología para el tratamiento de otras enfermedades, incluyendo el cáncer.

En este caso particular, los investigadores crearon una vacuna que se apoyaba en este sistema para, a partir de células tumorales de los propios pacientes, desarrollar un suero personalizado que ataque a su cáncer particular.

Para entender el funcionamiento, debemos comprender que el ARN mensajero es un tipo de molécula genética en nuestro cuerpo cuya función es transmitir las instrucciones contenidas en nuestros genes (que a su vez se alojan en el núcleo celular) a otras partes de la célula, que traducen ese código en proteínas concretas.

Lo que hacen las vacunas de ARN mensajero o ARNm, desarrolla la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, es introducir en el un fragmento de ARNm correspondiente con una proteína que forma parte de aquello contra lo que deseamos protegernos (en el caso de la covid, de una partícula viral; en el de el cáncer, específicamente de las células tumorales). Al recibir esta 'instrucción', las células del organismo comienzan a fabricar dicha proteína; pero el sistema inmune la reconoce como extraña y, en consecuencia, produce una reacción inmune contra ella.

Resultados esperanzadores

Así, en esta ocasión los científicos reclutaron en una primera fase a diez perros mascotas que padecían tumores cerebrales (glioblastomas) de modo natural y que fueron presentados voluntariamente por sus dueños ya que no existían alternativas para su tratamiento.

Aunque en estos modelos no se logró la remisión completa, la vacuna sí que logró alargar notablemente la supervivencia de los animales; los perros tratados con el suero vivieron de media 139 días, en comparación con la tasa de supervivencia de entre 30 y 60 días que es típica para los canes con la condición.

Los resultados prometedores permitieron que el equipo recibiera la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos para realizar un pequeño ensayo químico sobre cuatro pacientes humanos con glioblastoma. En ellos han observado que la administración del tratamiento logra suscitar una respuesta inmune 'caliente' (en oposición a una 'fría' o silenciada) en apenas 48 horas, algo que otros enfoques inmunoterapéuticos a veces tardan meses en lograr.

Los próximos pasos

Aunque los autores reportan que los participantes vivieron más tiempo de lo esperado sin enfermedad o sobrevivieron más tiempo de lo común, advierten de que aún es pronto para evaluar los efectos clínicos de esta vacuna. Eso sí, creen que los resultados obtenidos pueden servir de base para demostrar la seguridad temprana y la viabilidad del tratamiento antes de iniciar un ensayo clínico de mayor escala.

Los objetivos ahora son validar estos hallazgos en una cohorte mayor, identificar una dosis máxima tolerada y comenzar ensayos clínicos de fase II, el penúltimo paso en el desarrollo de una terapia antes de que pueda aprobarse para su uso. Igualmente, los investigadores han expresado su deseo de explorar esta opción en casos de cáncer cerebral pediátrico.

