Moderna prueba ya en pacientes su revolucionaria vacuna contra el cáncer, inspirada en la del Covid

La empresa farmacéutica Moderna está ya probado en pacientes su vacuna contra el cáncer, un remedio inspirado en la tecnología que desarrollaron para poner en marcha la vacuna contra el Covid-19.

Tal y como recoge The Independent, la tecnología de ARNm, que se adaptó para fabricar el remedio contra la Covid-19, funciona ayudando al cuerpo a reconocer y combatir las células cancerosas.

Los expertos creen que estas vacunas pueden conducir a una nueva generación de terapias contra el cáncer disponibles en el mercado.

Una vez en el cuerpo, el ARNm (un material genético) 'enseña' al sistema inmunológico en qué se diferencian las células cancerosas de las células sanas y lo moviliza para destruirlas.

Se han estado probando vacunas de ARNm contra el cáncer de empresas como BioNTech, Merck y Moderna en pequeños ensayos en todo el mundo, con resultados prometedores.

En algunos casos, las vacunas se crean específicamente para el paciente en el laboratorio utilizando su propia información genética, mientras que otras son vacunas más generales dirigidas a tipos específicos de cáncer.

En el último avance, pacientes británicos están probando una vacuna llamada mRNA-4359 como parte de un ensayo clínico en etapa inicial que inicialmente analizará tanto la seguridad como la eficacia.

La vacuna está dirigida a personas con melanoma avanzado, cáncer de pulmón y otros cánceres de tumores sólidos.

Un hombre de 81 años, que participa en el ensayo dirigido por el Imperial College London y el Imperial College Healthcare NHS Trust, fue la primera persona del Reino Unido en recibir la vacuna en el Hospital Hammersmith a finales de octubre.

El hombre, de la región Surrey y que permanece en el anonimato, tiene un cáncer de piel tipo melanoma maligno que no responde al tratamiento. "Tuve una inmunoterapia diferente, tuve radioterapia, lo único que no tuve fue quimioterapia. Entonces, las opciones eran no hacer nada y esperar, o involucrarse y hacer algo", dice.

"Estoy muy agradecido con los hospitales y las personas que realizan estos ensayos. De alguna manera tenemos que cambiar el hecho de que una de cada dos personas padecerá cáncer en algún momento, y tenemos que mejorar las probabilidades", añadió.

Durante el ensayo, la vacuna se probará sola y en combinación con un fármaco existente, pembrolizumab, que es un tratamiento de inmunoterapia aprobado, también conocido como Keytruda.

Se están reclutando entre 40 y 50 pacientes en todo el mundo para el ensayo, conocido como Mobilize, en Reino Unido, España, Estados Unidos y Australia, aunque podría ampliarse.

Apta para diferentes tipos de cáncer

El doctor Kyle Holen, jefe de desarrollo, terapéutica y oncología de Moderna, dice que la vacuna podría tratar diversos cánceres. "Actualmente estamos estudiando tanto a pacientes con melanoma como a pacientes con cáncer de pulmón, pero creemos que existe una oportunidad para que esta vacuna en el ensayo Mobilize trate muchos otros cánceres", dijo Holen.

"Creemos que podría ser eficaz en el cáncer de cabeza y cuello, creemos que podría ser eficaz en el cáncer de vejiga, creemos que podría ser eficaz en el cáncer de riñón. Así que hay muchos cánceres en los que creemos que esta vacuna puede ser eficaz", prosigue.

"Pero estamos comenzando con los dos que creemos que tienen mayor probabilidad de ser efectivos y son el melanoma y el cáncer de pulmón", explica el doctor.

El doctor David Pinato, oncólogo médico consultor del Imperial College Healthcare NHS Trust e investigador de la rama británica del ensayo, dijo a PA que las vacunas contra el cáncer se diferencian de la inmunoterapia, que también ayuda al sistema inmunológico a 'ver' y atacar el cáncer.

"Las inmunoterapias actuales están eliminando la capa de invisibilidad que hace que el cáncer se oculte dentro del cuerpo, pero esta eliminación es muy inespecífica", dice Pinato.

"El atractivo de las vacunas contra el cáncer es que se pueden hacer mucho más específicas: básicamente se pueden dar instrucciones escritas al sistema inmunológico", explica. "Es casi como un kit de identificación de las células tumorales, lo cual es más preciso", añade.

Pinato explica que la ventaja de la tecnología de ARNm es que "hace que tu propio cuerpo produzca esas instrucciones". Y agregó: "El hecho de que tu cuerpo los esté produciendo despierta el sistema inmunológico, está aún más activo".

Dijo que la vacuna que se está probando en el ensayo es una "vacuna lista para usar" en lugar de una que se adapta a cada paciente individual.

Si bien las vacunas personalizadas pueden ser muy efectivas, su elaboración puede tardar semanas y dependen de una gran muestra de tumor. Tampoco hay datos suficientes en la actualidad para decir si las vacunas personalizadas son en realidad mejores que las vacunas más amplias contra el cáncer, afirmó.

"Básicamente, se trata de analizar cuál es el efecto más frecuente al que se puede apuntar en el cáncer", dice Pinato. "Y eso tiene ventajas increíbles en términos de tiempo de respuesta, el hecho de que se pueden preparar dosis de las vacunas con anticipación, incluso antes de conocer al paciente. Esa es realmente la ventaja", explica.

Pinato dice que no está claro por qué algunos pacientes se benefician de la inmunoterapia y las vacunas contra el cáncer mientras que otros no.

"Mi conjetura, sabiendo lo que sé sobre la inmunoterapia contra el cáncer, es que la interacción entre el tumor y el sistema inmunológico es muy compleja", dijo.

Por ejemplo, algunos tipos de cáncer de pulmón responden mucho mejor que otros. "Podría ser que algunos pacientes no puedan usar bien esas vacunas, por lo que el sistema inmunológico todavía está tan bajo que no se beneficiaría, ni siquiera con instrucciones precisas", añadió.

"Creo que, después de haber desarrollado varios medicamentos contra el cáncer, nunca habrá uno que lo haga todo", concluye.