Los niveles más elevados de triglicéridos en edades avanzadas podrían reducir el riesgo de demencia

En la actualidad, casi un millón de personas padece demencia en España y hasta 30 millones conviven con la enfermedad en todo el mundo. Se trata de una serie de patologías muy complejas, y los científicos aún están tratando de entender cuáles son los diferentes factores que intervienen en ellas.

Ahora, un equipo de investigadores ha publicado en el medio científico Neurology un hallazgo sorprendente: los niveles elevados de triglicéridos, el tipo de grasa más abundante en el cuerpo humano parecen relacionarse con un menor riesgo de padecer demencia y con un deterioro más lento en la misma.

Niveles de triglicéridos y demencia

Los autores advierten de que esta información debe tomarse con cierta cautela. Por una parte, el estudio se centró exclusivamente en adultos mayores, y por tanto no ofrece datos sobre los niveles altos de triglicéridos en otras etapas de la vida. Por otra, porque las lecturas elevadas de triglicéridos conllevan riesgos en sí mismas, incluyendo más probabilidades de desarrollar condiciones serias como pancreatitis o enfermedad cardíaca.

Sea como sea, el hallazgo parte del análisis de los datos de 18.000 personas con una media de edad de 75 años y sin un diagnóstico previo de alzhéimer u otra forma de demencia, a las que se les realizaron seguimientos de seis y 12 años en los que se analizaron sus niveles de colesterol y otros triglicéridos. Entre ellos, 823 desarrollaron demencia dentro de los primeros seis años. A los doce años, el número se había elevado hasta los 2.778.

Aunque el estudio no ofrece información sobre cuál es el mecanismo que relaciona los niveles de triglicéridos y la demencia, los autores creen que podría estar relacionado con el hecho de que los triglicéridos componen una gran porción de las grasas de la dieta que alimentan el cerebro. Según apuntan, podría existir un vínculo directo o indirecto: por ejemplo, que factores como la malnutrición aumenten las probabilidades de que un paciente presente tanto triglicéridos bajos como demencia.

¿Qué es la demencia?

En realidad, 'demencia' es un término paraguas que hace referencia a un conjunto de condiciones que tienen en común el deterioro cognitivo progresivo, entre las cuales la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente.

En cualquier caso, son condiciones muchas veces muy difíciles de diagnosticar con precisión y aún más de tratar. Hasta el momento, no existe una cura para ellas ni se vislumbra ninguna en el horizonte: los tratamientos disponibles y los que se están desarrollando se centran más bien en el control de los síntomas y complicaciones y en ralentizar la progresión del cuadro.

