Logran aumentar la eficacia de la quimioterapia impidiendo a las 'células zombies' desactivar el sistema inmune

Un equipo de investigadores españoles ha logrado un importante avance en el campo de las inmunoterapias para el cáncer al conseguir eliminar las células senescentes, también llamadas a veces 'células zombies', mejorando así la eficacia de otros tratamientos como la quimioterapia.

Una forma de mejorar la quimioterapia

Tal y como explican estos autores del Institute for Research in Biomedicine (IRB) de Barcelona en el portal web de la institución, el tratamiento del cáncer, ya sea por quimioterapia u otras terapias dirigidas, no sólo provoca la muerte de un gran número de células tumorales sino que además favorece la formación de células tumorales senescentes: células que no se reproducen pero que generan un entorno favorable para el crecimiento del tumor y que obstaculizan la acción del sistema inmunológico del cuerpo.

Pues bien, la novedad de este estudio (publicado en el medio especializado Nature Cancer) radica en que ha descrito cómo las células senescentes activan la proteína PD-L2 para protegerse del sistema inmune, así como que identifica que la inhibición de esta proteína aumenta la eficacia de los tratamientos de quimioterapia en modelos animales (ratones).

En base a estos resultados, que se han obtenido sobre líneas celulares y modelos de cáncer de piel, páncreas y mama, el bloqueo de la proteína PD-L2 se postula como un potencial adyuvante (tratamiento que se usa en combinación con otras terapias) de la quimioterapia en el tratamiento de ciertos cánceres.

La senescencia celular y el envejecimiento

Como es natural, estos estudios llevados a cabo sobre animales no son inmediatamente extrapolables a tratamientos sobre humanos. Con todo, futuros estudios, especialmente una vez que se encuentren formas de detectar la presencia de células senescentes en el interior de los tumores, podrían indagar en el modo en el que un potencial inhibidor de la PD-L2 podría beneficiar a los pacientes con tumores.

La senescencia celular es un proceso ligado de manera natural al envejecimiento celular, aunque juega un papel importante en el marco de las terapias contra el cáncer debido a que la mayoría de los tratamientos oncológicos produce importantes daños celulares (lo que origina células senescentes en el interior del tumor.

Por ello, afirman los investigadores, resulta interesante estudiar si la senescencia ligada al envejecimiento también se correlaciona con los niveles elevados de la proteína PD-L2.

Referencias

IRB Barcelona (2024). La quimioterapia es más eficaz cuando las células senescentes se eliminan con inmunoterapia. Consultado online en https://www.irbbarcelona.org/es/news/cientificas/la-quimioterapia-es-mas-eficaz-cuando-las-celulas-senescentes-se-eliminan-con el 25 de enero de 2024.

Chaib, S., López-Domínguez, J.A., Lalinde-Gutiérrez, M. et al. The efficacy of chemotherapy is limited by intratumoral senescent cells expressing PD-L2. Nature Cancer (2024). DOI: https://doi.org/10.1038/s43018-023-00712-x

