Las claves del primer trasplante completo de ojo realizado en el mundo

El área de los trasplantes, en la que precisamente España lleva años a la vanguardia, sigue dándonos buenas noticias. Por ejemplo, este año se ha completado el primer trasplante completo de un ojo humano.

Concretamente, el paciente (un militar estadounidense llamado Aaron James que había perdido el ojo, parte de la cara, la nariz, los labios, los dientes y un brazo tras recibir una descarga eléctrica de 7.200 voltios) fue operado el 27 de mayo en el Centro Médico NYU Langone de Estados Unidos.

Un trasplante por razones cosméticas

Tal y como ha informado la agencia Reuters, el trasplante incluyó no sólo el ojo, sino también parte de la cara del donante. Por otra parte, hay que destacar que en principio el injerto del ojo se realizó por razones estéticas, y no con el fin de que el paciente recupere la visión.

Aún así, los autores del hito no descartan que en el futuro pueda producirse cierto grado de recuperación de la visión, gracias en parte a la inyección de células madre en el nervio óptico con el fin de proteger las terminaciones nerviosas, y han prometido seguir monitorizando el proceso del paciente.

De hecho, han informado de que en el tiempo transcurrido desde la intervención se ha producido la restitución del riego sanguíneo a la retina (parte del ojo que recibe los rayos de luz y los transforma en señales para el cerebro).

Otros posibles medios para restaurar la visión

Aún así, los investigadores apuntan a que el desarrollo de este tipo de trasplantes puede abrir la puente en un futuro a trasplantes oculares completos y funcionales; actualmente ya hay trabajos en marcha para conectar circuitos neuronales en el cerebro a ojos invidentes a través, por ejemplo, de electrodos, precisamente con el fin de restaurar la visión en pacientes que han perdido este sentido.

Por ahora, habrá que esperar a ver cómo se desarrolla este caso, y hasta que se sepa de manera definitiva si este método puede lograr en sí mismo una cierta recuperación de la visión.

Aún así, no cabe duda de que es indicativo del progreso que estamos viviendo en el área de los trasplantes y del potencial que las nuevas técnicas quirúrgicas están abriendo para los pacientes.

Referencias

Nancy Lapid. Surgeons in New York announce world's first eye trasplant. Reuters (2023). Consultado online en https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/surgeons-new-york-announce-worlds-first-eye-transplant-2023-11-09/ el 13 de noviembre de 2023.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.