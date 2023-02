La exposición a la nicotina durante el embarazo, incluso sin fumar, podría aumentar el riesgo de muerte súbita del bebé

Los bebés cuyas madres han consumido snus (un producto de tabaco oral con nicotina) durante el embarazo corren un riesgo tres veces mayor de sufrir muerte súbita del lactante, según un exhaustivo estudio del Instituto Karolinska (Suecia) publicado en la revista científica Pediatric Research.

El riesgo era mucho menor si la madre había dejado de tomar snus antes de la primera visita prenatal. Los investigadores concluyen que deben evitarse todos los tipos de productos con nicotina durante el embarazo.

Productos con nicotina, pero sin combustión

"Afortunadamente, la incidencia de la muerte súbita del lactante es muy baja, pero vemos que tomar snus o fumar durante el embarazo se asocia a un mayor riesgo", ha explicado Anna Gunnerbeck, pediatra del Hospital Infantil Astrid Lindgren e investigadora del Departamento de Epidemiología Médica y Bioestadística del Instituto Karolinska.

Aunque se sabe que fumar durante el embarazo es un factor de riesgo de muerte súbita del lactante, se ha investigado poco sobre el snus y otros productos con nicotina.

Para abordar esta cuestión, los investigadores llevaron a cabo un estudio de registro que incluía a más de dos millones de bebés nacidos en Suecia entre 1999 y 2019. Durante este tiempo, solo dos de cada 10.000 bebés sufrieron muerte súbita del lactante, que es cuando la muerte ocurre repentinamente sin razón aparente durante el sueño.

Ritmo comparable al tabaquismo moderado

Al inscribirse en el registro de maternidad, poco más del uno por ciento de las madres tomaba snus y el siete por ciento fumaba. Tomar snus durante el embarazo se asoció a un aumento del 70 por ciento en el riesgo de muerte infantil durante el primer año, independientemente de la causa, y a un aumento del triple en el riesgo de muerte súbita del lactante.

Los riesgos asociados al consumo de snus eran comparables al tabaquismo moderado (de uno a nueve cigarrillos al día). Los mayores riesgos se asociaron a fumar más de diez cigarrillos al día.

Dejar el snus y los cigarrillos al principio del embarazo, antes de la primera cita en la clínica prenatal, redujo el riesgo, en comparación con el consumo continuado.

La nicotina como factor de riesgo

El snus sueco tiene un alto contenido en nicotina, pero, a diferencia de los cigarrillos, no contiene productos de combustión, por lo que se considera, al igual que el vapeo y otros productos de nicotina similares, mucho menos perjudicial para la salud.

"Dado el espectacular aumento del consumo de snus entre las mujeres jóvenes en edad fértil en Suecia en los últimos años y la creciente popularidad de los cigarrillos electrónicos, es necesario informar a las mujeres del riesgo potencial para los fetos y los bebés. Nuestro estudio indica que la nicotina es un factor de riesgo de muerte súbita del lactante, por lo que concluimos que deben evitarse todos los tipos de productos con nicotina durante el embarazo", ha resaltado Gunnerbeck.

Al vincular diferentes registros, los investigadores pudieron ajustar una serie de importantes factores potenciales de riesgo de muerte súbita del lactante, como el nivel socioeconómico y la edad de la madre. Sin embargo, los investigadores no pueden establecer ninguna relación causal, ya que hay factores desconocidos que podrían haber influido en los resultados.

Es difícil separar el riesgo para el feto asociado al snus y al tabaquismo de la exposición al humo del tabaco y a la nicotina en la leche materna tras el nacimiento del bebé. Además, las madres que dejaron de fumar o de tomar snus al principio del embarazo también podrían haber retomado el hábito más adelante. Los investigadores no disponían de información sobre la cantidad de snus consumida durante el embarazo ni sobre la dosis de nicotina que puede causar efectos nocivos.

Referencias

Gunnerbeck, A., Lundholm, C., Rhedin, S. et al. Association of maternal snuff use and smoking with Sudden Infant Death Syndrome: a national register study. Pediatr Res (2023). DOI: https://doi.org/10.1038/s41390-022-02463-4