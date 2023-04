Dr. Juan Carlos Martínez: "Nadie está preparado para recibir el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa"

Este 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Parkinson, una jornada que tiene como fin concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad que en España afecta a 160.000 personas, según la Federación Española de Parkinson. Para conocer más sobre esta enfermedad que no tiene cura entrevistamos al doctor Juan Carlos Martínez Castrillo. Neurólogo y Jefe de la Unidad de Enfermedades Neurodegenerativas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid.

¿Cuáles son las enfermedades neurodegenerativas más comunes?

La enfermedad de Alzheimer es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente, seguida de la enfermedad de Parkinson. En España hay alrededor de 800.000 personas con Alzhéimer y algo más de 150.000 con Parkinson.

¿Cuáles son los primeros signos y síntomas del Parkinson y cómo se diferencia de otras enfermedades neurológicas?

El debut de la enfermedad de Parkinson suele ser por una torpeza progresiva al hacer cosas, o por una alteración de la marcha que la hace más lenta, con pasos cortos y arrastrando los pies, otras veces, más infrecuente, puede ser por rigidez y dolor articular. Cualquiera de estas tres situaciones puede o no asociar temblor. Es un temblor que aparece en reposo, no al hacer cosas. Cuando asocia temblor (60% de los casos) suele diagnosticarse mucho antes que cuando no se asocia. Hay otra serie de síntomas que son también frecuentes desde el inicio como la pérdida de olfato, el estreñimiento, algunos trastornos del sueño y la depresión.

La enfermedad de Parkinson se puede parecer bastante en los primeros años a otros parkinsonismos que se denominan atípicos porque presentan signos y síntomas que no aparecen en la enfermedad de Parkinson, y eso los diferencia. El problema es que esas características diferenciales pueden tardar varios años en aparecer.

Dr. Juan Carlos Martínez, neurólogo Cedida

¿Cómo se diagnostica el Parkinson y qué pruebas son necesarias para confirmar la enfermedad?

El diagnóstico es clínico, no tenemos aún ninguna prueba que proporcione un diagnóstico definitivo. Suelen solicitarse pruebas de neuroimagen para descartar otras enfermedades, como una resonancia craneal: esta prueba es normal en el Parkinson y puede estar alterada en otras enfermedades que se le asemejan. En la enfermedad de Parkinson hay una pérdida de las neuronas que segregan dopamina y algunas pruebas de medicina nuclear nos permiten verificar este déficit de dopamina.

¿Qué causa las enfermedades neurodegenerativas y cómo se pueden prevenir?

Por ahora no lo sabemos. En unos algunos casos, pocos, es debido a causas genéticas. Esto es raro en alzhéimer o párkinson, pero tenemos una enfermedad neurodegenerativa que se llama enfermedad de Huntington en la que podemos saber desde al nacimiento (incluso prenatal) si alguien la va a padecer o no, y aun así todavía no hemos sido capaces de frenar su desarrollo.

Tanto Parkinson como Alzhéimer están relacionadas con el envejecimiento, y aunque por ahora no tengamos estrategias para prevenirlas, un estilo de vida saludable, tanto en dieta como en ejercicio físico pueden reducir el impacto que pueden tener estas enfermedades.

¿Cuáles son los síntomas más comunes del Parkinson? ¿Hay diferencias entre hombres y mujeres? ¿Cuáles son?

El párkinson es más frecuente en varones que en mujeres. En las mujeres la edad de inicio suele ser más avanzada. En general, no hay diferencias en los síntomas cardinales como la lentitud, la torpeza motora, el temblor, pero sí puede haber diferencias en cuanto a síntomas neuropsiquiátricos como la depresión, la apatía, y también en el cansancio.

También hay algunas diferencias en cuanto a la respuesta al tratamiento y a los efectos adversos que puede producir. Las mujeres suelen tener peores hábitos de ejercicio físico, un aspecto fundamental en la evolución enfermedad: la televisión y el sofá son dos grandes enemigos. Por otro lado, y en general, las mujeres suelen ser mejores cuidadoras.

¿Qué tratamientos existen para tratar el Parkinson? ¿Qué avances se han logrado en los últimos años?

Disponemos de tratamientos bastante satisfactorios para la enfermedad de Parkinson, al menos en las etapas iniciales. Desafortunadamente es una enfermedad neurodegenerativa y por ahora los tratamientos para detener la enfermedad han fracasado. Por supuesto estamos deseando disponer de un tratamiento curativo, sin embargo, con tener un tratamiento que detuviera la evolución de la enfermedad creo que la enfermedad de Parkinson sería una más de las muchas enfermedades crónicas.

En los últimos años se han desarrollado nuevas vías de administración de fármacos que ya conocíamos, como levodopa y apomorfina, y que nos permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes. Además, se han desarrollado nuevos tratamientos neuroquirúgicos sin necesidad de cirugía abierta, como las lesiones por ultrasonidos, que permiten una mejora sobre todo del temblor. Estos tratamientos pueden ser una alternativa, en algunos pacientes, a la ya muy conocida y contratada estimulación cerebral profunda mediante el implante de electrodos profundos en el cerebro.

¿Cómo puede un paciente o su familia prepararse para el diagnóstico y el manejo de una enfermedad neurodegenerativa?

Nadie está preparado para recibir un diagnóstico así. Es cierto que difiere entre muchas circunstancias, no es lo mismo una enfermedad de Parkinson, para la que disponemos de varias herramientas terapéuticas, que casi cualquier otra enfermedad neurodegenerativa. Las unidades de Neurología especializadas en enfermedades como el Parkinson son un apoyo esencial para pacientes y cuidadores.

Es importante que el diagnóstico lo proporcione un neurólogo especializado que pueda responder a las preguntas que puedan surgir, proporcione las mejores medidas terapéuticas y de ayuda social. Por desgracia la gran mayoría de las unidades de Neurología españolas carecen de neuropsicólogo, cuya utilidad tanto para el estudio de la parte neuropsiquiátrica de la enfermedad como en el apoyo a pacientes y familiares es una necesidad no cubierta. Las asociaciones de párkinson y de otras enfermedades neurodegenerativas proporcionan una ayuda inestimable.