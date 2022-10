El efecto hormonal del tabaco que hace más difícil dejar de fumar, especialmente para las mujeres

Aunque muchos estudios han mostrado que los hombres tienen más probabilidades de empezar a fumar, la evidencia disponible dice que las mujeres tienen después más dificultad para abandonar el hábito; tienden a recaer más veces, y en ellas las técnicas para dejar de fumar tienen menor éxito.

Un reciente trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Uppsala (Suecia) del que se ha hecho eco el portal de noticias médicas Medical News Today sugiere que esta diferencia podría deberse al efecto de la nicotina en el tálamo, una parte del sistema límbico del cerebro (a su vez, un componente clave del lóbulo temporal, involucrado en las emociones y la motivación).

Efecto sobre la producción de estrógeno

Para llegar a esta conclusión, estos autores reclutaron 10 mujeres sanas, no fumadoras y en edad reproductiva. A continuación, les administraron una dosis de nicotina (a través de un spray nasal) y a continuación un producto radiactivo que se une a la enzima aromatasa, responsable de la síntesis del estrógeno.

Mediante escáneres cerebrales, pudieron observar cuánta enzima había en el cerebro, y comprobaron que se encontraba en grandes proporciones en el tálamo, el hipotálamo y la amígdala. También constataron que la nicotina reducía estas cantidades.

Esto parece indicar que la nicotina influye en la producción de estrógeno, lo que tendría un impacto significativo en el cerebro, pero también en otras funciones como el sistema reproductor.

Mismo área que otras drogas adictivas

Según estos investigadores, este efecto sobre las hormonas sexuales estaría detrás de esta diferencia en el éxito al abandonar el tabaquismo que se observa entre los hombres y las mujeres (la producción de estrógeno es, normalmente, bastante mayor en las mujeres que en los hombres) y también muchas de las consecuencias del uso de tabaco en el aparato reproductor femenino (incluyendo el efecto en la secreción de hormonas, efectos metabólicos, toxicidad directa para los óvulos, alteraciones en la ovulación, alteraciones al crecimiento y la salud de la placenta, alteraciones en la fertilidad, mayor riesgo de embarazo ectópico, mayor riesgo de aborto espontáneo, niveles reducidos de oxígeno fetal y desequilibrios endocrinos fetales).

No sólo eso, sino que además de reducir los niveles circulantes de estrógeno el uso de tabaco aumenta los niveles de testosterona (un andrógeno) en las mujeres, y la hiperandrogenia se asocia con un menor éxito al dejar el hábito en las mujeres.

Por otra parte, los autores también subrayan que, aunque este trabajo no permite aún definir ninguna consecuencia del uso de tabaco a nivel cognitivo o conductual, las áreas afectadas del cerebro son también objetivo para otras drogas adictivas.

Referencias

Jeanna D. Smiley. Quitting smoking: Why nicotine's estrogen-blocking effect makes it more difficult. Medical News Today (2022). Consultado en https://www.medicalnewstoday.com/articles/quitting-smoking-why-nicotines-estrogen-blocking-effect-makes-it-more-difficult el 24/10/2022.