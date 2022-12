Descubren una nueva forma de resistencia a los antibióticos que no se detecta en los laboratorios

En las últimas décadas, una serie de infecciones bacterianas que parecían haber sido prácticamente controladas gracias a los antibióticos han comenzado a resurgir de nuevo, volviéndose cada vez más complicadas de tratar. Se trata de las 'superbacterias' y es un problema sobre el que los científicos llevan tiempo advirtiendo. Para 2050, se espera que la resistencia a los antibióticos se cobre 10 millones de vidas cada año.

Una resistencia indetectable

Para poder diseñar nuevos fármacos que puedan hacer frente a los microbios, se hace fundamental desentrañar los mecanismos que usan para sortear los medicamentos clásicos. Así, un grupo de investigadores australianos ha descubierto una nueva forma de resistencia antimicrobiana indetectable usando los métodos de laboratorio tradicionales.

Los autores, adscritos al Instituto Telethon Kids de Perth, publican en el medio especializado Nature Communications los resultados de un estudio en el que describen un mecanismo observado en bacterias del Grupo A de Streptococcus que permite a los microbios tomar nutrientes de sus huéspedes humanos sorteando el tratamiento con antibióticos.

Para poder crecer, las bacterias necesitan elaborar sus propios folatos (un tipo de vitamina B). Por eso, el mecanismo de acción de muchos antibióticos se basa en bloquear la producción de estos folatos, acabando así con el microbio.

Robar folatos al huésped

Por el contrario, estas bacterias habían desarrollado la habilidad de tomar folatos de su huésped humano, dejando de depender de elaborar sus propios folatos.

El gran problema que esto plantea es que los métodos de monitoreo actuales empleados en los laboratorios para detectar la resistencia a los antibióticos se basan en otras formas de resistencia, en las que las bacterias siguen siendo capaces de producir sus folatos pese al fármaco. Esto puede hacer más difícil para los médicos prescribir un tratamiento que vaya a ser realmente complejo.

Los autores destacan el gran peligro que supone este tipo de fenómenos: "En un mundo sin antibióticos, no habrá manera de parar infecciones letales, los pacientes de cáncer no podrán recibir quimioterapia, y la persona no podrá acceder a cirugías que salvan la vida [...]. Necesitamos identificar y entender los nuevos mecanismos de resistencia a los antibióticos, que podrían ayudar a desarrollar nuevos fármacos y a detectar la amenaza donde aparezca".

Referencias

Rodrigo, M.K.D., Saiganesh, A., Hayes, A.J. et al. Host-dependent resistance of Group A Streptococcus to sulfamethoxazole mediated by a horizontally-acquired reduced folate transporter. Nature Communications (2022). DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-022-34243-3