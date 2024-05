La vida tras más de un mes sin fumar con el tratamiento financiado por Sanidad: "Se habla poco de lo guay que es dejarlo"

Este viernes 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco, y la fecha llega apenas cuatro meses después de una buena noticia: la sanidad pública española financia ya el tratamiento farmacológico Todacitan (de la farmacéutica Aflofarm) para dejar el hábito.

El Todacitan, principal alternativa a los fármacos Champix (Pfizer) y Zyntabac (retirados desde hace meses del mercado por la presencia en ambas formulaciones de nitrosaminas, un compuesto cancerígeno) es una preparación a base de citisina, que ya hace décadas se ha venido empleando como sustituto de la nicotina. Tiene un buen perfil de seguridad, se toma durante 25 días y muestra una eficacia similar a la de la vareniclina (principio activo del Champix).

"Me estaba fumando media cajetilla al día"

Ana, una madrileña de 33 años que ha conseguido dejar de fumar gracias al tratamiento con Todacitan (al que pudo acceder a través de la Seguridad Social) explica a 20minutos su experiencia con el fármaco: "yo sabía que me iba a ayudar", dice, "pero no me imaginaba hasta qué punto".

La historia de Ana con el tabaco es un viaje que comparten muchos jóvenes. "Empecé a fumar con dieciséis años", cuenta, "Y he tenido distintas épocas. Al principio me compraba una cajetilla y me podía durar hasta dos meses, lo típico que empiezas a fumar para hacerte la chula. Pero luego, hace ocho años, entré a trabajar en una oficina y en los descansos todo el mundo fumaba. Ahí ya empecé a fumar de forma más regular, porque antes lo hacía sólo socialmente".

"Desde entonces he ido fluctuando. En las épocas de más ansiedad pues me podía fumar una cajetilla al día, pero lo normal era entre 10 y 12 cigarros diarios (la mitad de una cajetilla)", prosigue.

Esta ocasión, detalla, no es la primera en la que intenta abandonar el hábito de fumar. "He intentado dejar de fumar varias veces y por varios métodos", reconoce. "Una vez lo dejé con terapia y llegué a estar un tiempo largo sin fumar, pero luego llegó una época de mayor ansiedad y volví a agarrarme al cigarrillo. Y después volví a intentar dejarlo varias veces, siguiendo los mismos métodos, pero no lo conseguía".

"Yo no quería seguir fumando", reflexiona, "pero realmente se te mete hasta en la cabeza. Es casi como que hasta te ves más guapa con un cigarro".

"Me insistió mucho en que estuviese mentalizada"

"Hace unos meses tuve unos problemas de salud que al final fueron debidos a la ansiedad", detalla Ana, "que al final fueron debidos a la ansiedad. Pero mi especialista me preguntó si había intentado dejar de fumar. Cuando le conté que un montón de veces, me recomendó que fuera al médico de cabecera y le pidiese ayuda, ya que ahora la Seguridad Social financia el Todacitan".

"Él me insistió mucho en que tenía que estar totalmente mentalizada, porque la adicción es muy fuerte. Me preguntó cuántos cigarrillos fumaba al día, y me pidió que antes de comenzar con el tratamiento los redujera a cinco", añade, y se ríe: "Spoiler, no pude. El médico me pidió que me pusiese una fecha para mentalizarme, y me día unas tres semanas porque iba a tener un festival y me iba a ser muy difícil".

"En teoría tienes que dejarlo a los cinco días; pero yo al cuarto ya no fumé"

Cuando pasó por esos pasos previos, llegó para Ana el día de comenzar el tratamiento. Según cuenta, notó la eficacia desde casi el primer día: "Fue increíble", explica. "Es un poco lío porque la dosis va cambiando según los días que llevas de tratamiento. Pero estaba convencida de que iba a ir mucho peor. Fue casi milagroso. Tienes que dejarlo en los cinco días siguientes de empezar el tratamiento: pues yo, que venía de fumarme media cajetilla, el primer día sólo me fumé tres; el segundo dos y el tercero le di dos caladas a uno. El cuarto ya no fumé".

"En otra ocasión hubiera tirado de tabaco"

"El Todacitan", describe, "hace que fumar sea menos agradable. A mi me recordaba a cuando le das la primera calada a un cigarro, que lo odias (aunque acabas fumando socialmente, como te decía, para hacerte el chulo). Además, como la citisina te reseca mucho la boca, el humo provoca una sensación muy desagradable".

Eso sí, admite, "aún te apetece, pero no tanto. Es como que tienes ganas de fumar, pero no es como antes, que cuando no fumas te da ansiedad". Por eso, estima, "la combinación de las dos cosas en mi caso funcionó muy muy bien. Hace un par de semanas tuve unos días de mucha ansiedad; en otra situación hubiera tirado de tabaco y esta vez no lo hice".

Como todo tratamiento, el Todacitan puede tener una serie de efectos adversos. No obstante, y debido a su especial uso, hay que señalar que muchas de las reacciones que aparecen pueden deberse en realidad al síndrome de abstinencia que provoca el tabaco, con lo que es difícil adscribírselos completamente al fármaco.

"Lo de la boca seca es muy exagerado", especifica, "Y tienes un montón de antojos. Afortunadamente, en mi caso me dio por alimentos saludables y refrescantes, como manzanas o lechuga, así que me vino hasta bien". Ana también reconoce que experimentó algo de ansiedad y desánimo, aunque no está segura de que fuese provocada por un efecto secundario del Todacitan, por la abstinencia del tabaco o por las circunstancias del momento.

"Es tomar la decisión de no volver a fumar en tu vida"

Más de 30 días después del último cigarro, Ana dice estar "súper animada": "No solo ha sido el Todacitan. Hago ejercicio, como sano, me distraigo... Y por ejemplo en el deporte ya estoy notando que mis resultados mejoran una barbaridad. Incluso notas que la piel la tienes mucho más lisa... Aunque no me han desaparecido las ojeras", ríe.

"Fumar te hace mucho daño, y no se habla mucho sobre el hecho de que las adicciones son crónicas. Yo puedo haber dejado de fumar, y puedo estar 'sobria', sin fumar mucho tiempo, pero sigo siendo adicta. Así que esto es tomar la decisión de que no vas a volver a probar un cigarro en tu vida", prosigue.

Según explica, recomienda completamente a los fumadores que se embarquen en ese camino, y que opten por el Todacitan si es la mejor fórmula para ellos. "Me da pena", dice, "el lenguaje que usan a veces los médicos. En lugar de decirte 'oye, tenemos esta medicina que te puede ayudar', sino que insisten en que te mentalices, que dejes de fumar al quinto día, que sino se complica. Como que está reservado para aquellos que 'realmente quieren hacer algo por su vida', y eso puede imponer mucho. Supongo que es porque es una pastilla financiada por la Seguridad Social que puede ser muy cara".

Y concluye: "Se dice mucho todo lo malo de fumar; que si te vas a morir, que vas a tener los pulmones llenos de alquitrán y demás. Pero se dice poco lo guay que es dejar de fumar. Lo bien que te sientes en poco tiempo".

