Investigadores del Instituto Smidt del Corazón del Hospital Cedars-Sinai (Los Ángeles, Estados Unidos) han confirmado algo que la evidencia científica ya venía sugiriendo: que las personas que han padecido la covid-19 tienen un riesgo incrementado de diabetes de tipo II de nueva aparición. Esta patología constituye el máximo contribuidor a la enfermedad cardiovascular.

Esto, señalan estos autores en el artículo publicado al respecto en el medio especializado JAMA Network Open, supone un motivo de preocupación, dado que se estima que la mayoría de los ciudadanos en países como los Estados Unidos eventualmente contraerán el virus. Por ello, dicen, es importante prepararse para "la era postcovid de riesgo cardiovascular"

Un 40% de diferencia

El hallazgo parte del análisis de las historias médicas de una cohorte de 23.709 adultos que han tenido, al menos, un episodio documentado de infección por covid-19 y recibieron tratamiento dentro del Sistema de Salud Cedars-Sinai en Los Ángeles entre los años 2020 y 2022. El paciente medio tenía 47 años, y el 54% de los sujetos eran mujeres.

En esta muestra, y dentro del rango temporal abarcado, el riesgo combinado (tanto en pacientes vacunados como en pacientes no vacunados antes de la primera infección) fue del 2,1%, con un 30% de los casos dándose la enfermedad crónica previamente a la covid y un 70% dándose después de la misma.

Un aspecto importante es que el riesgo era significativamente menor para aquellas personas que habían sido vacunadas antes de la infección (1,0%, versus 2,7% en los no vacunados).

La vacuna, una herramienta protectora

Todo esto lleva a los autores del trabajo a concluir que la vacunación frente a la covid ejerce un efecto protector frente al riesgo de diabetes; por ello, la medida se erige como un pilar no solo para evitar los daños de la propia infección, sino también frente a las secuelas, aún inciertas, que pueden sobrevenir después.

Sea como sea, los investigadores opinan que estos hallazgos amplían nuestro cuerpo de conocimientos acerca de los efectos de la covid en el organismo humano, abriendo simultáneamente algunas nuevas cuestiones.

Concretamente, y aunque la hipótesis deba ser aún confirmada mediante trabajos ulteriores, lo observado parece apuntar a que la infección por covid-19 podría actuar en ciertos contextos como un acelerador de la enfermedad, acelerando diagnósticos que los pacientes podrían haber recibido más adelante en sus vidas.

Referencias

Alan C. Kwan, Joseph E. Ebinger, Patrick Botting et al. Association of Covid-19 Vaccination With Risk for Incident Diabetes After Covid-19 Infection. JAMA Network Open (2023). DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2022.55965