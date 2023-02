Las consecuencias de la covid larga: el 59% de pacientes presenta daño orgánico un año después

Poco después de que comenzase la pandemia de covid-19, los médicos comenzaron a observar que había una serie de pacientes que, incluso habiendo sufrido enfermedad leve, padecían una serie de síntomas o secuelas que se prolongaban mucho más allá del cuadro agudo inicial. Esto es lo que se conoce como covid larga, y sus características y alcance completo aún no se han terminado de determinar.

Así, un nuevo estudio publicado en el medio científico Journal of the Royal Society of Medicine ha encontrado que hasta un 59% de los pacientes de estas características muestran daño orgánico un año después de los síntomas iniciales, incluyendo algunos que no habían estado severamente afectados cuando contrajeron el virus la primera vez.

Casi un tercio presenta daños multiorgánicos

Estos hallazgos parten de una cohorte de 536 pacientes de covid larga, que sufrían secuelas como pobre calidad de vida por motivo de su salud, falta importante de respiración o disfunción cognitiva. Un 13% de ellos fueron hospitalizados con la infección inicial.

De esos 536 pacientes, un 62% (331) seguían padeciendo disfunciones orgánicas identificables seis meses después del diagnóstico inicial. Estos pacientes recibieron un seguimiento otra vez seis meses después, en este caso con una resonancia magnética multiorgánica.

Este método confirmó que un 29% de los pacientes de covid larga presentaba disfunciones multiorgánicas, con síntomas persistentes y funcionalidad reducida a los 12 meses. El 59% de los pacientes con covid larga tenía disfunciones en al menos un único órgano.

Más allá de las preocupantes implicaciones de este hecho, los autores subrayan la importancia de estos resultados para, en el futuro, poner en marcha un trabajo de asociación de los síntomas, los daños orgánicos y la falta de función orgánica para caracterizar diferentes subtipos de la covid larga de cara a su tratamiento clínico. De hecho, un aspecto interesante es el hecho de que no todos los pacientes mostraban signos correspondientes con las disfunciones orgánicas concretas que padecían.

