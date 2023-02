La mitad de los pacientes de cáncer desarrolla covid larga, y el riesgo es mayor para las mujeres

Hasta la mitad de los pacientes oncológicos podrían desarrollar covid larga, y el riesgo de que eso suceda parece ser incluso mayor para las mujeres que para los hombres.

Así se desprende de los resultados de un estudio publicado en la revista científica eLife que se basa en los datos obtenidos en un prestigioso centro de tratamiento del cáncer en Estados Unidos, el Texas University MD Anderson Cancer Center.

Un perfil sin explorar

Según detallan los autores del trabajo, actualmente existen datos limitados sobre la covid larga en los pacientes oncológicos y en como afecta a su progresión, sus cuidados y su tratamiento. Por ello, decidieron caracterizar los patrones específicos de esta condición en este tipo de pacientes.

Para ello, identificaron pacientes recibiendo tratamiento en el mencionado centro que hubieran recibido un diagnóstico de covid entre los meses de marzo y septiembre de 2020 y siguieron su progreso durante 14 meses a través de un monitoreo remoto de síntomas y a través de sus visitas usuales al hospital.

A los pacientes se les pidió que registrasen síntomas como fatiga, tos, presión en el pecho, dificultad para respirar, dolor de cabeza, fiebre, alteraciones en el gusto o en el olfato, dolores musculares, síntomas gastrointestinales, problemas para dormir o cualquier limitación en actividades de la vida diaria. La covid larga se definió, en este contexto, como síntomas relacionados con la covid-19 de más de 30 días de duración tras el diagnóstico o la emergencia de nuevos síntomas relacionados con la covid-19.

Más riesgo en los hombres

En total, recolectaron datos de 312 pacientes, de los que 188 (un 60%) desarrollaron covid larga. Aquellos que habían recaído o que tenían cáncer resistente al tratamiento al comienzo del estudio o que tenían una infección aguda de covid-19 más severa tenían menos probabilidades de desarrollar covid larga. Las pacientes oncológicas femeninas tenían una mayor tasa de covid larga que los pacientes masculinos (un 63% frente a un 51%). Más allá de eso, no había diferencias importantes en las características de aquellos que desarrollaron la condición crónica y aquellos que no.

Otro hallazgo notable es que los pacientes con hipertensión tenían menos probabilidades de desarrollar covid-19 larga, pese a que este factor se sabe que incrementa el riesgo de infección aguda más severa. Esto, no obstante, es consistente con lo s resultados de otros estudios, entre ellos uno llevado a cabo sobre pacientes inmunocomprometidos.

Referencias

Hiba Dagher, Anne-Marie Chaftari, Ishwaria M Subbiah, Alexandre E Malek, Ying Jiang, Peter Lamie, Bruno Granwehr, Teny John, Eduardo Yepez, Jovan Borjan, Cielito Reyes-Gibby, Mary Flores, Fareed Khawaja, Mala Pande, Noman Ali, Raniv Rojo, Daniel D Karp, Patrick Chaftari, Ray Hachem, Issam I Raad. Long COVID in cancer patients: preponderance of symptoms in majority of patients over long time period. eLife (2023). DOI: https://doi.org/10.7554/eLife.81182