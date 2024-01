¿Cómo saber si soy inmune al sarampión? ¿Puedo vacunarme de adulto?

A pesar de que en España se considera una enfermedad erradicada desde el año 2016, y los pocos casos que se registran anualmente son importados, la OMS viene advirtiendo recientemente de un aumento exponencial de la incidencia del sarampión en otros países de Europa.

La situación epidemiológica especialmente favorable de nuestro país se debe principalmente a la alta cobertura vacunal (que alcanza al 95% de la población, lo suficiente como para impedir la circulación del virus cuando se importan casos de manera excepcional), por lo que el aviso de la entidad va más encaminado a mantener esas tasas de vacunación.

¿Cómo saber si debo vacunarme?

Como detalla el Instituto de Salud Carlos III, la vacunación del sarampión se realiza mediante la vacuna triple vírica, que también protege contra la parotiditis y las paperas. Desde 1981, este suero se introdujo en el calendario de vacunación a los 15 meses de edad con una única dosis (lo que resulta suficiente para producir inmunidad e el 93% de las personas) y, desde 1996 se administran dos dosis (con lo que desarrolla inmunidad un 97% de las personas. Por ello, todas las personas nacidas a partir de 1981, si han cumplido su calendario vacunal, deberían haber recibido al menos una dosis.

Si no estamos seguros de haber recibido la vacuna, es posible comprobar si existe inmunidad mediante un análisis de sangre. Para recurrir a esta opción, es preciso comentar el tema con nuestro médico de cabecera.

Los adolescentes y adultos que no tengan inmunidad o que no hayan recibido las vacunas pueden vacunarse (y, de hecho, se recomienda que así lo hagan) a través de la Seguridad Social. No sólo eso; tal y como indica en su portal web el Ministerio de Sanidad, la vacunación con las dos dosis espaciadas al menos por 4 semanas se recomienda a todas las personas nacidas en España a partir de 1978 que no hayan padecido la enfermedad y que no tengan historia de vacunación con dos dosis. Quienes hayan recibido una única dosis, deberían recibir la segunda; y los nacidos antes de 1978 se asume que han padecido el sarampión.

