Cinco cuestiones a considerar antes de someterte a una cirugía estética facial

Tomar la decisión de operarnos eso que no nos convence de nuestras facciones, lo que nos acompleja o hace que nos sintamos inseguros, no debe ser algo improvisado. La motivación, el expertise de los profesionales de la clínica en la que someternos a esa operación de cirugía estética facial, las consecuencias que debemos prever… todas son cuestiones a considerar con calma.

Para efectuar un repaso por las preguntas más importantes que debemos hacernos antes de entrar en quirófano por una cuestión de imagen, 20minutos ha entrevistado al catedrático de Cirugía Maxilofacial doctor Federico Hernández Alfaro. A continuación, mostramos las preguntas con las respuestas que propone el experto.

1- ¿Cuál es el motivo de la consulta?

El primer paso que nos invita a seguir el doctor es pensar si realmente tenemos claro cuál es el motivo de nuestra consulta. "Qué es lo que no te gusta de tu rostro y qué quisieras cambiar. Se trata de la primera pregunta que le hago yo a los pacientes que vienen por primera vez al Instituto Maxilofacial de Barcelona. Es fundamental para los profesionales que sepamos qué podemos hacer por esa persona".

En este sentido, el de la motivación, el doctor explica: "En ocasiones es posible que yo esté viendo a un paciente y considere que necesita un cambio estético brutal, y esa persona sin embargo sólo quiera un retoque. La motivación del paciente es la que debe guiar los esfuerzos terapéuticos del cirujano".

El cirujano debe explicar con claridad hasta dónde pueden cumplirse las expectativas del paciente. ARCHIVO

Esto, por supuesto, dentro de un margen de posibilidades, de acciones que puedan llevarse a cabo para que la persona consiga su objetivo. Si no es posible cumplir sus expectativas, el profesional debe hacérselo saber de manera clara y sencilla.

2- Hasta qué punto este 'defecto' me condiciona la vida

"Sucede que a veces vemos pacientes que llegan con un problema estético mínimo (al menos desde nuestra percepción), casi imperceptible, pero que descubrimos que a ellos les genera un grave problema de autoestima, hasta el punto de condicionar sus vidas. En consulta una de las primeras cosas que debemos hacer es descartar que existe lo que denominamos 'dismorfofobia', un trastorno mental que distorsiona la realidad.

En estos casos, las personas que nos consultan perciben una mínima asimetría o un defecto casi imperceptible como un drama que les paraliza. Estos pacientes, normalmente, lo que necesitan no es una cirugía estética, sino más bien tratamiento psicológico. Para el cirujano, hacerse esa pregunta es vital para seguir adelante o no".

3- ¿Cuál es la experiencia del cirujano?

"Para que sepamos que un cirujano estético es un verdadero profesional en su campo, decimos siempre que tiene que hacer ese tipo de operación, al menos, una vez por semana. Un doctor que opera una mandíbula tres veces al año, por ejemplo, no va a tener la experiencia deseable".

El paciente que va a someterse a una cirugía estética facial no debe tener reparo en preguntar al profesional sobre su trayectoria, y los años que lleva en ello. "No olvidemos que lo que él haga en quirófano va a afectar a algo tan visible como es nuestro rostro, y será de importancia decisiva. Si eres cirujano digestivo y operas un estómago que no queda perfecto estéticamente, mal, pero si haces eso con la cara todo se agrava", comenta el doctor Hernández Alfaro.

4- ¿Hay contraindicaciones?

La primera 'pega' que puede surgir, sobre todo al profesional, es que las expectativas que trae el paciente no sean realistas. "Cuando viene un paciente con una foto de Brad Pitt en la mano y te dice "quiero parecerme a él", los profesionales debemos hacerle entender que eso no es posible. Yo puedo intentar darle la definición que tiene la mandíbula de Pitt a la tuya; puedo intentar que los labios tengan su proyección y que la nariz se asemeje en proporciones… pero su cara nunca va a ser la de Brad Pitt. Por poner un ejemplo", explica el cirujano.

Para someternos a una operación de cirugía estética debemos pasar las pruebas previas a la anestesia pertinentes COLEGIO MÉDICOS

La segunda (posible) contraindicación tiene que ver con la anestesia a la que debemos someternos. Pero en este apartado, iremos de la mano del doctor y las pruebas médicas previas que estime oportunas.

5- La cara ya no es el espejo del alma (ni del DNI)

Es fundamental que pensemos muy bien que nuestra expresión y nuestras facciones pueden cambiar radicalmente cuando nos sometemos a una operación de cirugía estética. "Tú vas a seguir siendo el mismo, pero tu cara no", dice el especialista.

Si el cambio estético es muy grande, conviene modificar las fotos de los documentos oficiales. Pixabay/jackmac34

Y añade: "Como dato anecdótico, hace algún tiempo hicimos un estudio en el Instituto Maxilofacial, donde hacemos operaciones ortofaciales. Entonces comprobamos que el 65% de los pacientes debían cambiar su Documento Nacional de Identidad o pasaporte tras la cirugía, porque físicamente eran personas diferentes. Siempre aconsejamos a las personas que van a someterse a esta operación, puesto que van a sufrir una transformación importante, que contemplen la posibilidad de renovar su documentación con la foto nueva", concluye el doctor Federico Hernández.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.