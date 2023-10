Cambio de hora 2023: así es como puede afectar a nuestra salud y consejos para evitarlo

La hora de comer, de dormir e incluso nuestro tiempo de ocio se puede ver condicionado por el cambio al horario de invierno que tendrá lugar el próximo 29 de octubre. El cambio de hora del último domingo de octubre supondrá retrasar el reloj una hora, por lo que a las 03.00 horas serán las 02.00 horas.

Tanto en marzo como en octubre, al llevar a cabo los cambios de hora, es común experimentar una sensación como de 'jet-lag'. Según la Sociedad Española de Neurología (SEN), a nuestro organismo le cuesta más adaptarse al horario de verano que al de invierno porque pierde una hora; sin embargo, el cambio de hábitos y el desajuste de nuestro reloj biológico provoca una serie de efectos en nuestra salud.

Cómo afecta el cambio de horario a la salud

Durante el proceso del sueño, el cuerpo sufre una serie de cambios necesarios para la salud. iStockphoto

El cansancio, la somnolencia, la falta de concentración, irritabilidad, o problemas de insomnio, así como dolores fuertes de cabeza como cefaleas o migrañas, son algunos de los síntomas que puede sufrir nuestro organismo.

Estos efectos tienen repercusión a nivel personal y también laboral, ya que entramos a la oficina de noche y salimos de noche. La luz solar es necesaria para el buen funcionamiento de nuestro reloj biológico.

Según la Sociedad Española de Neurología, se calcula que el 48% de la población adulta y el 25% de la población infantil no goza de un sueño de calidad. Nuestro cuerpo sufre una serie de transformaciones muy necesarias mientras dormimos que influyen también en el apetito e incluso en la hormona del crecimiento. Cuando no dormimos lo suficiente se produce un desgaste innecesario en el cuerpo, lo que produce una bajada de nuestra productividad y eficiencia.

Si bien los cambios horarios y la adaptabilidad de nuestro cuerpo a ellos suele verse condicionado por la edad, hay algunos trucos generales que pueden ayudar contra el 'jet-lag' horario.

Cómo evitar que el cambio de hora afecta a nuestro cuerpo

Un hombre cambia su reloj. Europa Press

Beneficiarse de la luz natural dando un paseo de 30 minutos por la mañana.

dando un paseo de 30 minutos por la mañana. Intentar no usar ningún tipo de pantallas antes de irse a dormir , para favorecer el sueño y dormir las horas necesarias. Hay que llevar especial cuidado con factores como la temperatura, la oscuridad y el ruido de la habitación. También se puede ir adaptando la hora de ir a dormir 10-15 minutos cada día hasta conseguir equilibrar de nuevo la rutina.

ningún tipo , para favorecer el sueño y dormir las horas necesarias. Hay que llevar especial cuidado con factores como la temperatura, la oscuridad y el ruido de la habitación. También se puede ir cada día hasta conseguir equilibrar de nuevo la rutina. Mantener horarios de actividad física y comidas regulares y una dieta equilibrada, así como llevar un buen horario durante la cena, intentando evitar comer dos horas antes de acostarse.

"Si bien experimentar cambios puntuales en el sueño es algo normal, cualquier persona que no consiga tener un sueño reparador, a pesar de mejorar sus hábitos, debería consultar con su médico. Aunque lamentablemente los problemas del sueño hayan sido normalizados o culturalmente aceptados, mejorar el descanso tiene que ser una prioridad para todos porque el sueño es esencial para la salud", destaca la doctora Ana Fernández Arcos, de la Sociedad Española de Neurología.

Referencias

