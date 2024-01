Blue Monday o el día más triste del año: la opinión de los expertos en psicología

Hoy es el temido Blue Monday, pero la pregunta ahora no es otra: ¿cuál es el verdadero origen de esta fatídica fecha? Pues bien, lo primero que hay que saber es que este concepto es relativamente nuevo. Fue denominado así en 2005 por el psicólogo Cliff Arnall, el cual a través de una fórmula matemática que tenía en cuenta distintos factores como el clima, las deudas adquiridas durante las fiestas, el tiempo transcurrido desde Navidad o la motivación con respecto a los propósitos planteados para el año, hace del tercer lunes del mes de enero se corresponda con el día más triste del año.

Otro punto a tener en cuenta tiene que ver con el color azul. En el inglés, to feel blue, significa sentirse triste. Sin embargo, no son pocos los psicólogos que desmienten advierten de los peligros de esta afirmación. El doctor en Psicología Clínica Ricardo de Pascual, profesor de Psicología de la Universidad Europea, afirma: "Hasta donde yo sé, el Blue Monday es supuestamente el día supuestamente más triste del año, pero tiene más de estrategia comercial que otra cosa. Lo importante es la situación personal de cada uno".

En este mismo sentido se ha pronunciado Fátima Gómez, profesora de Sociología de la misma universidad, quien afirma que esta efeméride responde a la "moda" de que hay un día para todo, por lo que es "un día más que se ha puesto en el calendario con unas intenciones comerciales". Asimismo, la socióloga comenta que el Blue Monday, se crea una suerte de "profecía autocumplida en redes". "Creamos una falsa situación, en este caso el día más triste del año, que evoca un comportamiento y, a base de insistir, se puede convencer de que realmente será un día malo, y la gente que esté mal psicológicamente puede verse afectada".

¿Por qué este lunes es el día más triste del año?

El Blue Monday nació en 2005 en el seno de la Universidad de Cardiff, en Reino Unido, por psicólogo Cliff Arnall, el cual ideó la siguiente fórmula: 1/8C+(D-d) 3/8xTI MxNA. Pero, ¿qué significa esta ristra de números y letras?

- La "C" indica el tiempo, la climatología.

- La "D" son las deudas adquiridas durante el período navideño, mientras que la "d" es el sueldo cobrado a finales de enero.

- La "T" es el tiempo que acontece desde la Navidad.

- La "I" son los propósitos de dejar los malos hábitos.

- La "M" hace referencia a las motivaciones que todavía persisten.

- La NA es la actitud de cambio y progreso.

El resultado de esta operación se divide entre 'M' (motivaciones) y por 'Na' (necesidad de hacer algo). De esta forma nace la idea de que cada año, el tercer lunes del mes de enero, está marcado por sentimientos como la melancolía, la pena y la tristeza.

Qué opinan los expertos del Blue Monday

Aunque la fórmula matemática utiliza factores que son reales y que afectan al estado anímico, "es un planteamiento arbitrario con cierta base pero con muy poca consistencia", señala Jaime del Corral, psiquiatra de la Clínica La Paz de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. "Ha cogido una serie de elementos negativos y ha hecho una ecuación de forma arbitraria para deducir que es el peor día del año", insiste este experto, quien asegura que esos factores se pueden dar igualmente el tercer martes o el tercer miércoles de enero o en febrero.

Para el psicólogo de la Universidad Europea, lo que ocurre en la cuesta de enero es "lo mismo que pasa al final del verano: depresión postvacacional". "Pasamos una temporada en que muchos de nosotros tenemos vacaciones, disfrutamos de más tiempo en casa, en la que vemos que el trabajo se reduce o no hay trabajo, a de pronto volver a la normalidad. Solo por efecto de contraste, afecta al estado de ánimo", explica.

Con todo, detalla que impacta más sobre personas cuya vida haya cambiado "para mejor" durante la Navidad. "Si mi vida no ha cambiado mucho por vacaciones, tampoco hay nada que echar de menos ni nada que me vaya a hacer sentir mal. En cambio, si durante las vacaciones mi vida ha cambiado un montón y esta ha sido mas divertida y agradable, ahí sí que me voy a sentir peor", explica.

Preguntado sobre cómo afecta el componente económico en estas fechas, recuerda que "un fenómeno psicológico nunca viene del aire". "La gente lo pasa mal con cuestiones económicas, y esto provoca problemas psicológicos: la incertidumbre, la dificultad de si voy a poder mantenerme o no. En enero, después de las fiestas, estas dudas se vuelven particularmente evidentes", comenta el el doctor en Psicología Clínica Ricardo De Pascual.

