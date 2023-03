Alerta sanitaria por aceite adulterado: hay 13 marcas involucradas

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud (SES) ha extendido a 13 las marcas que están involucradas en un presunto delito contra la salud pública y fraude por la venta del supuesto aceite de oliva virgen adulterado que comercializaban en garrafas de 5 litros en mercadillos, locales y gasolineras en Extremadura y Andalucía.

Tal y como señala FACUA, la alerta alimentaria ha dado lugar a la inmovilización de alrededor de 68.000 litros de aceite que se iban a vender de manera fraudulenta y que contaban con un etiquetado erróneo. De hecho, se ha procedido a analizar el aceite, en algunos casos, para ver si era apto o no para el consumo humano.

Así, según las últimas investigaciones, se ha revelado que el aceite de oliva virgen comercializado con la marca 'La Campiña de Andalucía', examinada en Madrid, se vendió en Badajoz y Puebla de Sancho Pérez, y contiene aceite lampante, no apto para consumo humano.

Este es aceite de oliva virgen de peor calidad que otras variedades y que está destinado a la refinación para su uso industrial. No obstante, también puede ser un aceite lampante aquel que no es apto para el consumo debido a deficiencias en el proceso de elaboración, por lo que presenta valores de acidez o parámetros que no recomiendan su ingesta.

Hasta 13 marcas comercializadas en Extremadura y Andalucía

Todo comenzó tras la alerta de dos consumidores por la alteración en el sabor, olor, color y consistencia del producto. Las consejerías pertinentes así como el Seprona de la Guardia Civil empezaron a investigar el caso, que ahora se extiende a nuevas marcas. El producto ha estado a la venta en negocios minoristas, gasolineras y mercadillos en Extremadura y Andalucía bajo un total de 13 marcas diferentes:

Acebuche

Virgen del Guadiana

Cortijo del Oro

La Campiña de Andalucía

Galiaceite 2022

La Abadía

Villa de Jerez

Don Jaén Aceite 2019

Imperio Andaluz

La Esmeralda

Vareado

Los Milagros

Almazara Fernández

¿Qué pasa si compraste el producto adulterado?

Desde FACUA recuerdan que los consumidores que hayan adquirido alguno de estos productos afectados, podrán llevarlo al establecimiento correspondiente para solicitar el reembolso del precio abonado o su sustitución por un nuevo producto acorde a la normativa.