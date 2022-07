Alarma por el incremento de casos de la enfermedad de hígado graso no alcohólica: es silenciosa y suele derivar en cáncer

Los problemas que afectan al hígado pueden ser especialmente insidiosos, ya que rara vez producen síntomas hasta que están muy avanzados. Por este motivo son muy difíciles de detectar; de hecho, parece que la prevalencia de uno de los más comunes, el hígado graso no alcohólico, es muy superior a lo que se creía y va en rápido aumento.

Hasta un tercio de todos los adultos del mundo

Esta es la conclusión a la que llega un grupo de investigadores canadienses en un trabajo publicado en el prestigioso medio científico The Lancet Gastroenterology & Hepatology. Concretamente, estos autores defienden que hasta un tercio de la población adulta mundial padecería esta condición, con una proporción mucho mayor de hombres que de mujeres, y que el porcentaje podría haber aumentado más de un 10% en el lapso de diez años.

Para llegar a este punto, los investigadores han realizado un meta-análisis a partir de estudios recopilados en las plataformas Medline, Embase, Scopus y Web of Science, reuniendo a una cohorte de un millón de personas en total, y los han comparado con otros meta-análisis previos que situaban la incidencia del hígado graso no alcohólico entre el 25,2 y el 29,8%.

De esta manera, llegan a varios puntos interesantes. Por ejemplo, estiman la prevalencia global en un 32.4% de la población adulta, con una aguda diferencia entre hombres y mujeres (39,7% en los primeros y 25,6% en las segundas).

También existen disparidades notables entre regiones: en Asia, padecería hígado graso no alcohólico un 31,6% de los adultos; en Europa, sería un 32,4%; en Norteamérica, casi la mitad de la población (un 47,8%) y en África más de la mitad, un 56,8%.

Una enfermedad que puede degenerar en cáncer

Aunque el trabajo tiene algunas limitaciones (como una "heterogeneidad considerable" entre los estudios agrupados) los autores consideran que gracias a sus fortalezas (entre ellas, la gran cohorte total) hacen válidos estos resultados, y que deberían ser tenidos en cuenta en el ámbito de la clínica y en el de la salud pública.

El hígado graso no hepático es una enfermedad que se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa en las células del hígado. Generalmente no produce ningún síntoma, lo que resulta un problema ya que cuando pasa desapercibida y continúa empeorando puede provocar complicaciones como cáncer hepático, cirrosis y fibrosis.

