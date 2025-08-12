Unas (buenas) zapatillas de 'running' por 33 euros: este modelo de Adidas está 30 euros más barato en Amazon

Las Runfalcon 5, que tienen buenas valoraciones, tienen un precio de 60 euros en la web oficial.

En plena ola de calor, pensar en correr en la calle no es lo más apetecible. Sin embargo, ya sea porque encuentres la hora perfecta para hacerlo o porque estás preparando tu vuelta a la rutina en septiembre, esto te interesa: Amazon ha rebajado unas buenas zapatillas de running a poco más de 30 euros.

Aunque entre los más avezados en la materia triunfan otros modelos como las Ultraboost, Adidas tiene otros modelos más económicos y perfectos para amateurs o entrenamientos puntuales. Son las Runfalcon 5, un modelo que en la web oficial cuesta 60 euros, pero ahora cuestan 33 euros (según talla y modelo) en Amazon.

Las zapatillas Runfalcon 5. Amazon

Esta zapatilla es perfecta para ti si este septiembre vas a iniciarte en el running o si este deporte no es tu principal ejercicio. Así, no necesitas invertir en unas zapatillas con las últimas tecnologías ni prestaciones, sino que requieres un modelo que garantice la seguridad de tu pie mientras practicas deporte.

Así es el modelo de Adidas que Amazon ha rebajado. Está disponible en varios colores y tallas (desde la 38 2/3 a la 50 2/3), por lo que el precio dependerá de lo que escojamos. Por ejemplo, 33 euros vale el diseño clásico en color negro en la talla 40.

Zapatillas con buena amortiguación

La amortiguación es uno de los aspectos clave a la hora de elegir unas buenas zapatillas de running. Aunque no es la misma si se corre en asfalto que en pista, es importante puesto que de ella depende el reducir el impacto que reciben nuestras rodillas y articulaciones en cada zancada. Las Runfalcon 5 tienen una amortiguación pronunciada, por lo que son perfectas para primeros contactos con este deporte.

Esta característica unida a la mediasuela Cloudfoam hace que las zapatillas sean muy cómodas y no provoquen molestias. El tejido es otro de sus puntos fuertes, ya que es transpirable para facilitar la ventilación. Además, está diseñado para ofrecer gran resistencia al desgaste.

Estamos ante unas zapatillas sin grandes pretensiones, pero que son perfectas para lo que prometen. Protegen el pie, son cómodas y son adecuadas para entrenamientos rutinarios no muy exigentes.