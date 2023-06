A mitad de precio las zapatillas de ‘running’ Adidas Ultraboost que quieren todos los que sí saben entrenar

Practicar deporte, en verano, sigue siendo importante, eso sí, con una mochila de hidratación que nos permita beber agua sin llevar demasiado peso encima. Así que las zapatillas de running irán en la maleta de muchos corredores que apostarán por recorrer algunos kilómetros en los días de descanso, más si han aprovechado la para adquirir las Ultraboost Light, de Adidas, al 50% en El Corte Inglés. Con esta oferta podemos conseguir las zapatillas más ligeras de la gama Ultraboost que goza de excelente popularidad entre los corredores. Se trata de un modelo neutro con gran amortiguación y retorno de energía que podemos aprovechar durante la carrera. Eso sí, quedan pocas tallas disponibles para este modelo... ¡así que no lo dejes pasar!

Estas zapatillas de mujer están diseñadas en exclusiva para la práctica de running: un deporte que exige un calzado de calidad (y adaptado a cada corredor) que proteja el tobillo y la rodilla en cada pisada para evitar lesiones. Por eso, la tecnología Ultraboost asegura una gran amortiguación que le debe a los cientos de cápsulas con las que se ha fabricado la suela que liberan una explosión de confort para proteger en cada zancada, pero sin mermar la potencia. Y es que, también gozan de un retorno de energía potente para que sea sencillo mantener la energía durante la carrera y alcanzar nuevas metas

Así, debido a su nivel de comodidad y estilo, podemos decir que es una zapatilla versátil ideal para entrenar a diaria y afrontar pruebas de larga distancia, pues son muy livianas para evitar sobrecarga. De hecho, según advierten sus propios fabricantes, las más ligeras hasta la fecha, puesto que su huella de carbono es un 10% inferior a la de modelos anteriores.

Adidas Ultraboost baratas en las rebajas de verano

El modelo Light, el más ligero de la gama, no es el único de Ultraboost que encontramos en oferta en El Corte Inglés, algo muy interesante ya que el modelo reseñado sobre estas líneas no está disponible en muchas tallas. El mismo, en colores y en diseño, lo podemos conseguir también al 50% para ellos. Otra de las opciones que encontramos a mitad de precio es el modelo Cold.Rdy 2.0, adecuada para los días más fríos gracias a que protege el pie de las bajas temperaturas. Por ello, aunque ahora no sea la alternativa más adecuada, siempre es una buena idea adquirirla con descuento para tenerlas listas para estrenar en el invierno.

Otro modelo con una interesante rebaja del 30% son las 1.0 Original, disponibles tanto para ella como para él, que se caracterizan por un buen agarre en la parte superior, una estudiada curva para evitar rozaduras y el retorno de energía propia de la gama, una de las prestaciones que han convertido a las Ultraboost en uno de los modelos más deseados del mercado del running.

