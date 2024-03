Vuelve la oferta en pastillas de lavavajillas: el 'pack' de 100 de Finish por menos de 19 euros

Según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), la cesta de compra se ha encarecido de media más de un 20% en el último año en España. Pese a la reducción del IVA, los productos básicos siguen aumentando su precio mes a mes en las principales cadenas de distribución; realidad a la que muchos usuarios están buscando alternativas para ahorrar y llegar mejor a final de mes.

Las ofertas del día se han convertido, así, es un reclamo general, ya que permiten conseguir algunos básicos fundamentales para el hogar a precios menores de lo habitual. Por eso, el descuento de más de nueve euros en las pastillas para el lavavajillas de Finish nos parece digna de atención: puedes comprar 110 unidades por menos de 19 euros para que la unidad te salga por menos de 20 céntimos. ¿Quieres saber dónde comprarlas?

Dónde comprar pastillas de lavavajillas más baratas

Las pastillas Finish Powerball Power All in 1 eliminan los restos de comida en un solo uso. Amazon

Uno de los motivos por los que encantan estas pods, tienen más de 12.000 valoraciones en Amazon, es porque han sido diseñadas para que sus propiedades limpiadoras se liberen incluso en las aguas más duras, para que todas las vajillas queden impecables y sin restos de comida.

Lo consigue con su triple acción de limpieza: la del power gel, que elimina los residuos más difíciles; la powerball, para los restos más incrustados; y la de las microesferas limpiadoras que levantan los alimentos pegados.

Todo ello en un solo ciclo de lavado, incluyendo en el modo eco que emplean aguas más frías y un menor tiempo de lavado, lo que sin duda nos ayuda a ahorrar energía y, por tanto, a reducir la factura de la luz, puesto que el lavavajillas es uno de los electrodomésticos que más consume.

Además, esta propuesta rebajada hoy en Amazon aporta un aroma de limón muy agradable y refrescante que ayudará a eliminar los malos olores del lavavajillas.

¿Que se puede poner en el lavavajillas si no tengo pastillas?

¡Eficacia en poco espacio! Freepik

Aunque con esta oferta de pastillas del lavavajillas de Finish, tendremos suficientes para las próximas semanas, no podemos asegurar que no haya imprevistos. Si bien es cierto que intentamos prever la falta de los básicos del hogar, tras periodos vacacionales o con un mayor nivel de carga laboral, podemos olvidar hacer la compra y no tener pods para limpiar los platos.

En caso de no tener pastillas para el lavavajillas, hay un ingrediente común de la cocina que puede ayudarnos a salir del paso. El bicarbonato, además de ayudar a eliminar los malos olores y las manchas, es perfecto para lavar los platos: solo hay que poner la cantidad adecuada en el cajetín y poner en marcha el lavavajillas.

Eso sí, poner a menudo el lavavajillas con bicarbonato no es recomendable, ya que puede acabar estropeando los conductos de la máquina y acortando la vida útil del electrodoméstico.

