El primer chollo del Amazon Prime Day: el nuevo mando Fire TV Stick 4K rebajado casi a la mitad de precio

Los Prime Day de Amazon han comenzado en España con grandes descuentos en los dispositivos de la propia compañía, como el nuevo mando Fire TV Stick 4K. Este popular gadget, que permite convertir cualquier televisión en una smart TV con acceso a contenido en streaming, se encuentra rebajado un 47%, pasando de su precio habitual de 69,99 euros a tan solo 36,99 euros durante el evento.

Nuevo Fire TV Stick compatible con Wi-Fi 6, Dolby Vision, Dolby Atmos y HDR10+. Amazon.

El nuevo Fire TV Stick 4K destaca por su versatilidad y potencia. Además de permitir disfrutar de una programación más completa en cualquier televisor al conectarlo a internet, ofrece compatibilidad con los principales formatos HDR, Dolby Vision y Dolby Atmos Audio. Esto garantiza el acceso al contenido 4K más reciente con la máxima calidad de imagen y sonido.

Gracias a su procesador ultrarrápido, navegar por la interfaz o utilizar los comandos integrados resulta muy sencillo. Además, el mando incluye botones para controlar funciones básicas del televisor, como encender/apagar, ajustar el volumen o silenciar. Y si lo prefieres, puedes utilizar comandos de voz gracias a su compatibilidad con Alexa.

Ofertas en el Fire TV Stick, de Amazon

Otro dispositivo de Amazon que también cuenta con descuento durante el Prime Day es el Fire TV Cube. Este modelo, aún más potente, ofrece una reproducción de contenidos de alta calidad gracias a su compatibilidad con resolución 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR10 y HDR10+. Además, incorpora una función de privacidad que permite desactivar la escucha de Alexa con solo pulsar un botón. El Fire TV Cube está rebajado un 31%.

Olvídate del mando y controla todo con la voz. Amazon

Estas ofertas del Prime Day en los dispositivos Fire TV Stick y Fire TV Cube de Amazon suponen una oportunidad única para mejorar la experiencia televisiva en cualquier hogar. Con descuentos superiores al 50% en algunos casos, es el momento perfecto para hacerse con estos gadgets y disfrutar de todas las ventajas del streaming en calidad 4K.

