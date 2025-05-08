La versión 'low cost' del Rolex GMT Master II cuesta infinitamente menos: llévate este modelo por menos de 80 euros

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Si te encanta el diseño de los relojes de lujo pero no quieres gastar una fortuna, esta alternativa te va a sorprender. El Pagani Design PD-1662 ofrece estilo, calidad y funcionalidad por menos de 80 euros.

Cuando alguien piensa en un coche deportivo de alta gama, probablemente imagine un Ferrari rojo. Lo mismo ocurre con los relojes: el primer nombre que viene a la mente suele ser Rolex, una marca que simboliza lujo, prestigio y diseño atemporal. Entre sus modelos más icónicos está el GMT Master II, un clásico admirado (y replicado) en todo el mundo.

Por supuesto, pocos pueden permitirse uno original. Pero si lo que te atrae es su estética elegante, existen opciones mucho más asequibles que rinden homenaje a su diseño. Algunas marcas ofrecen versiones inspiradas en estos relojes legendarios, con materiales y acabados sorprendentes, sin que parezcan una simple imitación de baja calidad.

Es el caso del Pagani Design PD-1662, un modelo fabricado en China que emula el estilo del GMT Master II con gran fidelidad. Lo mejor es que está disponible por menos de 80 euros en AliExpress, dependiendo del color del bisel y el tipo de correa, lo que lo convierte en una opción más que tentadora.

Pagani Design PD-1662 Este reloj mecánico está disponible en varios colores, todos ellos con acabados de calidad a un precio mucho más competitivo que otras alternativas.

Una calidad sorprendente a bajo coste



Este reloj se puede combinar perfectamente con cualquier tipo de ropa y se puede adaptar a diferentes ocasiones. Pagani

Pagani Design se ha ganado un lugar entre los entusiastas de los relojes por ofrecer piezas con calidades inesperadas para su precio. No se trata de simples copias sin alma, sino de relojes con personalidad propia que toman inspiración en modelos de alta relojería.

Este modelo en concreto monta una maquinaria automática Seiko, cuenta con cristal de zafiro antirreflejos y un brazalete de acero inoxidable 316L, el mismo tipo de acero que se usa en relojes de gama alta. Por su relación calidad-precio, compite de tú a tú con modelos que fácilmente duplican su coste.

Su filosofía recuerda al auge de marcas como Xiaomi, que revolucionaron el mercado móvil ofreciendo productos bien construidos por una fracción del precio habitual. Aquí pasa algo parecido: materiales premium, inspiración clásica, y un precio más que razonable.

Un diseño con detalles 'premium'



El PD-1662 incorpora un bisel cerámico unidireccional de 120 clics, ideal para quienes necesitan llevar la hora de dos lugares distintos gracias a su función GMT. Esta característica lo hace perfecto para viajeros o personas que trabajan con diferentes zonas horarias.

Su diámetro de 40 mm y un diseño equilibrado aseguran una presencia elegante sin ser exagerada, por lo que se adapta bien a la mayoría de muñecas masculinas. Es un reloj que luce refinado sin llamar demasiado la atención.

Y lo más llamativo es que, a pesar de su apariencia sofisticada y su equipamiento técnico, puedes conseguirlo por menos de 80 euros. Un auténtico chollo si valoras el diseño clásico, los buenos materiales y la funcionalidad sin tener que desembolsar una fortuna.