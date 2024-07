El ventilador de pie por menos de 40 euros plegable y silencioso que necesitas para combatir el calor

Hace unos días comenzó oficialmente el verano y las altas temperaturas empiezan a ser más habituales. Por eso, es importante mantenernos hidratados y permitirnos días de relajación en la piscina o en casa con el aire, aunque todavía no tengamos nuestras vacaciones.

Así, con el bañador ya convertido en una prenda indispensable de nuestros outfits diario, solo buscamos la forma de refrescarnos para sobrellevar el día... ¡y todavía nos queda mucho calor por delante! Darse un baño en la piscina o la playa, bajar a pasear cuando ha caído el sol o quedarse bajo el aire acondicionado son algunas de las soluciones para conseguirlo.

Claro que este último método de refrigeración no siempre nos convence, puesto que nos alivia en un primer momento, pero luego es recomendable no abusar de su uso durante muchas horas. Además, de resecar el ambiente, puede provocar sensación de frío y conlleva un gasto energético más elevado. Por no hablar de que, si apostamos por los sistemas split que suelen instalarse solo en una estancia del hogar, tendremos un contraste de temperaturas notable dentro de casa.

Por ello, son muchos los que prefieren combinar la acción de los aires acondicionados con otros métodos para refrescarte, como los ventiladores. Y si estás en busca de un buen modelo, en 20deCompras lo hemos encontrado hoy en Amazon: de pie, de la marca Primevolve, con batería recargable y plegable.

Ventilador en color negro Amazon

Este modelo, según la descripción en Amazon, es silencioso para poder usarlo siempre que queramos (¡hasta durmiendo!) sin que notemos que está encendido más allá de la sensación refrescante que nos aporta. Tiene mando a distancia y 5 voltios de tensión. Además, es ligero para poder transportarlo de un lado de la casa a otro y desmontable. Esta solución para pasar calor es una de las mejores si tenemos en cuenta que tiene 4,4 estrellas doradas.

