Tu moto lo pide: este intercomunicador es imprescindible si la usas a diario

Viajar en moto es sinónimo de libertad y desconexión, pero en pleno 2026, estar desconectado no significa tener que estar aislado. Ya no es necesario detenerse en el arcén para mirar el mapa, ni jugarse una multa por llevar auriculares normales. La tecnología ha cambiado las reglas del juego sobre dos ruedas.

El intercomunicador para la moto es un imprescindible en tus trayectos y rutas en moto. El dispositivo cuenta con capacidad para conectarte hasta con 6 personas de forma simultánea, funciona en un rango de 800M de distancia. Con autonomía de 260 horas, podrás disfrutar de hasta 25 horas de música y de 18 horas de intercomunicación.

Este intercomunicador te permite conectar hasta dos teléfonos móviles vía bluetooth, el dispositivo contesta las llamadas por ti de forma automática para evitar distracciones y que te centres en la carretera. El V6 Pro es resistente al agua, así cuando tu viaje se pueda ver truncado por la lluvia, tu confort no se verá condicionado.

Seguridad intacta

Este aparato se instala por fuera, y los altavoces van pegados con velcro en el hueco que trae tu casco para ello. Puedes estar tranquilo, no se modifica la estructura del casco ni compromete tu seguridad. El intercomunicador cuenta con cancelación de ruido para que nada interfiera con el sonido de tu GPS o con tu música preferida.

También es ideal para hablar con tu paquete sin tener que gritar rompiéndote la garganta en la autopista. Su control por voz es una gran ventaja para que no te preocupes por los guantes, tocar botones en marcha es molesto e incluso peligroso.

El oído frente a la vista

Científicamente, procesamos las instrucciones por la vía auditiva de forma mucho más orgánica que descifrando un mapa visual mientras conducimos. Los intercomunicadores mejoran la atención focalizada.

Mirar el móvil colocado en el soporte del manillar desvía la vista de la carretera durante una media de 4 segundos. El intercomunicador trata de facilitarte la conducción para que te centres en la carretera y en disfrutar de tus escapadas sin ningún obstáculo.

Si buscas una opción para tus rutas de fin de semana o tu día a día sin desembolsar una fortuna, el intercomunicador de AliExpress es una alternativa imbatible, siempre y cuando recuerdes la regla de oro: configúralo antes de arrancar y disfruta cuando te pones en marcha.