Hasta el motocross es electrifica: esta moto eléctrica para campo y ciudad también presume de precio

La movilidad de dos ruedas cambia por completo con alternativas capaces de dominar el asfalto diario y los caminos de tierra más exigentes con total soltura.

El asfalto de las grandes avenidas y las pistas forestales llenas de barro ya no forman parte de dos mundos diferentes. La espectacular moto eléctrica Hyper MX rompe las barreras tradicionales con un planteamiento de diseño puramente de cross adaptado a las exigencias del tráfico urbano diario.

Por esta razón, contar con un motor central de 3500W capaz de alcanzar picos de potencia de 6400W se transforma en una respuesta inmediata al acelerador. Esta mecánica garantiza una tracción óptima en terrenos complicados y una entrega de fuerza estable y eficiente en pendientes pronunciadas.

Mucho ojo al precio, la firma Cecotec lo ha fijado en 3299 euros, poniéndolo en muy buena posición frente a los ciclomotores tradicionales de gasolina. Gracias a esta inversión tienes acceso a una máquina equivalente a 125cc con un rendimiento superior al estándar del segmento actual.

Por otro lado, la versatilidad de su almacenamiento energético elimina el principal miedo de los conductores que no disponen de un garaje con enchufe propio. Su pack de baterías de 72V y 35Ah es completamente extraíble, permitiendo cargarla fácilmente en casa o el trabajo como si fuese un teléfono móvil.

Y es que gracias a esta excelente gestión de la energía, el vehículo asegura una autonomía real de entre 70 y 75 kilómetros con una sola carga completa. Dicha capacidad resulta más que suficiente para cubrir los trayectos habituales de ida y vuelta de toda la semana laboral ofreciendo la autonomía necesaria para moverse sin agobios.

De igual forma, la parte ciclo ha recibido una atención especial mediante la inclusión de neumáticos mixtos montados sobre llantas de 17 pulgadas. La combinación de una horquilla delantera de gran recorrido con un monoamortiguador central garantiza confort y control incluso en caminos bacheados.

Respecto a la seguridad urbana, la incorporación de un sistema de frenos de disco en ambas ruedas con frenada combinada CBS detiene el conjunto con precisión. Además, dispone de asistentes electrónicos avanzados como el control de crucero y el Hill Start Assist para arrancar en cuestas con seguridad.

Por lo tanto, la homologación como vehículo L3e le otorga de forma directa la ansiada etiqueta ambiental Cero Emisiones de la Dirección General de Tráfico. Este distintivo resulta indispensable hoy en día para acceder sin restricciones a zonas urbanas de bajas emisiones de cualquier localidad.

Finalmente, el cuadro de mandos digital mediante pantalla LCD e iluminación LED se complementa a la perfección con la conectividad Bluetooth. Mediante la aplicación móvil dedicada, monitorizar el estado y exprimir los modos Eco y Sport de la Hyper MX se convierte en una experiencia sumamente intuitiva. ¿la vas a dejar pasar este verano? Seguro que no.