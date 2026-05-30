Adiós gasolina: esta moto eléctrica con 110 km de batería sale muy barata para lo que ahorras

Moverse por la ciudad en hora punta se ha convertido en una auténtica tortura diaria entre atascos monumentales, ruidos insoportables y humos que nublan el día. Seguro que más de una vez te has quedado atrapado en tu coche mirando con una envidia tremenda cómo las motos esquivan el tráfico como si nada. Es lógico que te plantees dar el salto a las dos ruedas para recuperar tu tiempo, ganar en tranquilidad y, de paso, moverte de una forma mucho más limpia.

Las opciones de movilidad eléctrica han mejorado una barbaridad en los últimos tiempos, dejando atrás esos modelos lentos que apenas tenían fuerza para subir una cuesta empinada. Un ejemplo perfecto de esta evolución es la moto de la que te quiero hablar hoy, un vehículo con un diseño deportivo muy llamativo en tonos plata y azul. Está pensada para conductores con el carné de coche de toda la vida, concretamente el permiso B con 3 años de antigüedad, o bien el carné A1.

Pues bien, la motocicleta eléctrica Cecotec Shark RS se encuentra disponible ahora mismo en la web de Cecotec por menos de 3000 euros. Una cantidad de dinero muy jugosa si tenemos en cuenta el dineral que te vas a ahorrar en gasolina, filtros y mantenimientos mecánicos complejos desde el primer día. Además, la marca te la envía lista para rodar, lo que supone un alivio enorme para empezar a disfrutar de tus desplazamientos urbanos.

Lo que verdaderamente sorprende cuando te subes a este modelo es el empuje de su motor, capaz de entregar una potencia máxima de 5760W. Sientes una respuesta inmediata al girar el puño, algo ideal para salir el primero de los semáforos o incorporarte a las rotondas con total seguridad. Ya no tendrás ese miedo tan típico de quedarte vendido ante un camión o un coche más grande en las avenidas principales.

Tres modos de conducción diferentes

Para gestionar semejante fuerza, el sistema incluye tres modos de conducción diferentes que puedes seleccionar según el tipo de trayecto que vayas a realizar. El primer programa limita la velocidad a 50 km/h para moverte por el centro ahorrando el máximo de energía posible en cada manzana. Los otros dos niveles te permiten exprimir las prestaciones alcanzando los 65 km/h o incluso llegar a los 80 km/h en las vías de circunvalación.

Olvídate por completo del agobio de mirar la batería cada cinco minutos porque viene equipada con un sistema doble de 72V. Esto se traduce en una autonomía que ronda los 110 km con una sola carga, una distancia más que suficiente para ir y volver del trabajo durante varios días seguidos. Como las baterías son totalmente extraíbles, puedes subirlas a casa o a la oficina para enchufarlas en cualquier toma de corriente normal.

La seguridad en marcha está muy bien cubierta gracias a unos frenos de disco hidráulicos de doble pistón que detienen el vehículo en pocos metros. Se complementan de maravilla con un neumático delantero de 13 pulgadas y uno trasero de 12 pulgadas montados sobre unas llantas de aleación ligera. El agarre en las curvas es fantástico, dándote esa confianza necesaria cuando el asfalto está frío o algo resbaladizo por la llovizna.

El confort durante la marcha es otra de sus grandes virtudes, sobre todo cuando te toca transitar por calles adoquinadas o zonas con baches traicioneros. Su suspensión hidráulica absorbe los impactos del terreno de manera solvente, evitando que la espalda sufra lo más mínimo tras un rato largo conduciendo. Además, el asiento es amplio y tiene espacio de sobra para llevar a un acompañante de hasta 150 kg sin agobios.

Como buen vehículo moderno, incluye detalles tecnológicos muy útiles como tomas de tipo USB y USB-C en la parte delantera para cargar el teléfono móvil mientras viajas. En definitiva, es una alternativa excelente para transformar tu rutina diaria, ahorrar un buen pellizco mensual y moverte con una agilidad pasmosa por las calles. Una compra inteligente que te hará ver los desplazamientos cotidianos con una sonrisa en la cara.