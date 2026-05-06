No soy muy manitas, pero con este destornillador no hay tornillo que se me resista en casa

Si tienes una caja de herramientas que no da para mucho, este destornillador es perfecto porque puedes cambiar sus cabezales cuando quieras.

Todos hemos pasado por ese momento de querer montar un mueble o arreglar una puerta y darnos cuenta de que no tenemos la herramienta adecuada a mano. Al final acabamos usando cualquier cosa que no encaja bien y terminamos con un dolor de mano innecesario o estropeando el tornillo sin quererlo por no usar lo que toca.

Por eso me ha parecido un acierto total este diseño de Bosch que incorpora una función de carraca con un engranaje de 36 dientes. Esto significa que puedes aplicar una fuerza de hasta 36 Nm sin tener que estar levantando la mano constantemente de la pieza, lo cual agiliza muchísimo cualquier pequeña tarea de bricolaje o reparación.

Lo mejor de todo es que ahora mismo se puede encontrar en la web de Amazon por poco más de 14 euros y además cuenta con la rapidez del envío Prime. Es un precio muy ajustado para un accesorio que te va a durar muchísimos años guardado en el cajón de las herramientas o incluso en la estantería del garaje.

El agarre es una de esas cosas que se agradecen en cuanto lo sostienes por primera vez gracias a su diseño ergonómico de superficie suave al tacto. Además viene con un eje fabricado en cromo vanadio de 80 mm que aporta una estabilidad estupenda para que las piezas no bailen mientras estás aplicando fuerza al atornillar con intensidad.

Un cabezal para cada tipo de tornillo

Para cambiar el sentido del giro solo hay que mover un anillo de metal muy intuitivo que permite elegir entre la rotación a izquierda o a derecha fácilmente. También tiene una posición intermedia si prefieres usarlo de forma manual como un destornillador de toda la vida, adaptándose de forma natural a lo que necesites resolver en cada momento.

El pack es súper completo porque incluye 18 puntas diferentes fabricadas en acero S2 de alta calidad para resistir muy bien el desgaste del uso diario continuado. Vienen clasificadas por colores para que sea muy sencillo distinguir los tipos planos, de estrella o los de seguridad sin perder el tiempo buscando entre tantas piezas diminutas.

Una de las ideas más prácticas es el clip de almacenamiento que va acoplado directamente al cuerpo del destornillador para que no se pierda nada de nada. Así tienes siempre a mano todas las variantes necesarias para cualquier imprevisto, desde un montaje sencillo de una estantería hasta una reparación algo más compleja en un rincón difícil.

El portapuntas magnético es otro punto a favor porque evita que los tornillos se caigan al suelo en el momento más inoportuno, especialmente en sitios estrechos o elevados. Es una de esas herramientas que transmiten mucha confianza desde el primer giro y que te solucionan papeletas domésticas sin que se te cansen los dedos o la muñeca.

Tener un equipo así de versátil ayuda a que nos animemos a hacer esas pequeñas tareas pendientes que siempre vamos dejando para otro fin de semana más lejano. Al final contar con calidad profesional en un tamaño tan compacto es una ventaja que facilita mucho las cosas en casa y nos permite ser mucho más autosuficientes.